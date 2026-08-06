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Châu Á đang căng mình đối phó bão Dolphin: Dự báo sức gió cực mạnh có thể làm lật xe tải, hàng loạt chuyến bay bị hủy

| | Tài chính quốc tế

Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang diễn ra tình trạng ba cơn bão hoạt động cùng lúc: bão Dolphin, Chanhom và Kujira.

Khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang diễn ra tình trạng ba cơn bão hoạt động cùng lúc: bão Dolphin, Chanhom và Kujira.

Dưới ảnh hưởng của khối cao áp mạnh tại bán đảo Triều Tiên, bão số 13 Dolphin và bão số 15 Chanhom đã phải đổi hướng sang hai phía. Bão Dolphin di chuyển về phía bờ biển Chiết Giang (Trung Quốc), trong khi bão Chanhom hướng ra vùng biển ngoài khơi Hokkaido (Nhật Bản). Riêng bão số 14 Kujira đang suy yếu dần ở khu vực phía bắc Philippines. Cả ba cơn bão này hiện đều đã lệch khỏi con đường dự kiến ban đầu là tiến thẳng vào bán đảo Triều Tiên.

Tính đến 3 giờ sáng ngày 6/8, bão Dolphin ở vào vùng biển phía đông Okinawa, Nhật Bản, với áp suất tâm bão 950 hpa và tốc độ gió lớn nhất 43 mét mỗi giây, đang tiến theo hướng tây tây bắc. Dự báo bão sẽ lướt qua Okinawa vào ngày 7/8, áp sát Chiết Giang vào ngày 10/8 và tiến vào nội địa Trung Quốc vào ngày 11/8.

Ảnh vệ tinh bão Dolphin sáng 6/8 (Nguồn: ZoomEarth)

Trong khi đó, bão Chanhom có áp suất tâm bão 998 hpa và tốc độ gió lớn nhất 18 mét mỗi giây, sẽ di chuyển dọc theo vùng biển ngoài khơi phía đông Nhật Bản để tiến đến Hokkaido vào ngày 11, khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến bán đảo Triều Tiên là rất thấp. Bão Kujira cũng được dự báo sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trong chiều nay tại khu vực phía bắc Philippines. Cơ quan khí tượng cho biết, dù các cơn bão bị đổi hướng, thời tiết nắng nóng tại bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục duy trì do không có mưa gió lớn làm dịu bớt.

Trước sự càn quét của bão Dolphin, các hãng hàng không lớn tại Nhật Bản đã công bố kế hoạch hủy chuyến quy mô lớn. All Nippon Airways, Japan Airlines, Solaseed Air, Skymark Airlines và Peach Aviation đều xác nhận hủy toàn bộ các chuyến bay cất hạ cánh tại Okinawa trong ngày 7 và 8/8, khiến hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng. Riêng Japan Airlines đã phải hủy hơn 5300 vé và phải tăng cường các chuyến bay tạm thời từ Naha đi Nagoya, Komatsu, Chubu từ chiều ngày 6 để hỗ trợ hành khách sơ tán trước khi bão tới.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận bão Dolphin có cường độ cực kỳ mạnh với sức gió gần tâm bão lên tới 60 mét mỗi giây. Sức gió này đủ khả năng thổi đổ cột điện, lật xe tải lớn và làm sập nhà cửa. Do bão sẽ di chuyển chậm lại sau khi qua Okinawa, thời gian gây ảnh hưởng đến quần đảo Daito, quần đảo Nansei, khu vực Amami, miền nam Kyushu và thậm chí cả vùng biển phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) sẽ bị kéo dài. Cơ quan chức năng khẩn trương kêu gọi người dân sơ tán trước khi cuồng phong, sóng biển dữ dội, nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt diện rộng ập đến.

Nguồn: ETtoday

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Theo Chi Chi

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