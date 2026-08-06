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Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đón tin buồn

| | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu đón tin buồn

Mực nước trên sông Rhine - tuyến đường thủy huyết mạch của Đức - đang xuống mức thấp do nắng nóng và hạn hán. Tình trạng này làm gián đoạn vận chuyển hàng hóa, đẩy chi phí logistics tăng mạnh và gây thêm áp lực lên nền kinh tế.

Mực nước trên nhiều con sông lớn của Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang giảm mạnh do nắng nóng và hạn hán kéo dài. Giới chuyên gia lo ngại hoạt động vận tải đường thủy sẽ bị gián đoạn, gây thêm sức ép lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Tại thành phố Duisburg, nhiều khúc sông Rhine gần các lò cao của nhà máy thép Thyssenkrupp đã cạn nước. Tuyến sông này cũng đi qua hàng loạt nhà máy ô tô, hóa chất và các cảng sông lớn.

Mực nước thấp khiến các tàu chở hàng buộc phải giảm tải trọng, làm tăng giá cước vận tải.

Theo chuyên gia kinh tế Rico Luman của ING, khoảng 80% lưu lượng vận tải đường thủy nội địa của Đức được thực hiện trên sông Rhine.

Mỗi năm, khoảng 285 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua tuyến sông này, kết nối các trung tâm công nghiệp lớn của Đức với cảng Rotterdam của Hà Lan.

Tại cảng Duisburg, trung tâm của ngành thép Đức, tàu thuyền hiện chỉ có thể chở khoảng 1/3 lượng hàng so với bình thường.

Việc giảm tải khiến số chuyến tàu cập cảng đã tăng 50% - 60% trong vài tuần gần đây. Doanh nghiệp cũng phải chuyển sang sử dụng tàu nhỏ hơn hoặc kết hợp vận tải đường sắt và đường bộ.

Trong lĩnh vực dầu khí, các sà lan chở dầu dài 110 m hiện chỉ có thể vận chuyển 300 - 400 tấn mỗi chuyến, khiến số chuyến vận chuyển tăng đáng kể.

Theo công ty nghiên cứu Insights Global, cước vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ từ thành phố Karlsruhe đến các cảng Amsterdam, Rotterdam và Antwerp đã tăng lên 200 euro/tấn trong tháng này, vượt xa mức kỷ lục 130 euro/tấn được ghi nhận vào tháng 8/2022.

Áp lực đến đúng thời điểm nhiều nhà sản xuất công nghiệp Đức đang phải đối mặt với chi phí năng lượng cao, cạnh tranh toàn cầu gay gắt và các mức thuế của Mỹ.

Chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski của ING cho biết đợt hạn hán năm 2018 từng khiến tăng trưởng kinh tế Đức giảm khoảng 0,3 điểm phần trăm. Theo ông, tác động trong năm nay có thể còn nghiêm trọng hơn.

Ông lưu ý mực nước thấp nhất trên sông Rhine thường xuất hiện vào tháng 9 hoặc tháng 10, nhưng năm nay đã xuống mức thấp bất thường ngay từ đầu tháng 8 và dự báo thời gian tới vẫn rất ít mưa.

Theo chuyên gia của ING, tình trạng khô hạn kéo dài sẽ bồi thêm cú sốc đối với nền kinh tế Đức, vốn chỉ mới quay trở lại đà tăng trưởng khiêm tốn sau thời gian dài trì trệ.

Theo Japan Times

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Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trườngnh

Từ Khóa:
đức, kinh tế

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