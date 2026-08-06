Thêm quan chức Fed muốn ngân hàng trung ương tăng lãi suất trong thời gian tới

Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 5/8, ông Kashkari cho biết Fed nên theo đuổi cách tiếp cận từng bước, có thể bắt đầu ngay từ cuộc họp tháng 9 nếu các dữ liệu kinh tế tiếp tục ủng hộ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh chưa cam kết về thời điểm cụ thể vì mọi quyết định sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các số liệu sắp tới.

"Tôi không kêu gọi một đợt tăng lãi suất mạnh. Điều tôi muốn nói là tôi chưa thấy bằng chứng cho thấy chính sách tiền tệ hiện nay đang được thắt chặt, trong khi chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát xuống", ông nói.

Theo ông Kashkari, việc bắt đầu điều chỉnh từng bước ngay từ bây giờ sẽ tốt hơn là chờ đến khi lạm phát ăn sâu vào nền kinh tế rồi buộc Fed phải tăng lãi suất mạnh tay hơn.

Ông Kashkari là 1 trong 3 thành viên bỏ phiếu phản đối tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước. Nhóm này đề xuất tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, song chín thành viên còn lại đã lựa chọn giữ nguyên lãi suất cơ bản trong vùng 3,5-3,75%.

Fed đã giữ nguyên lãi suất trong suốt năm nay khi các nhà hoạch định chính sách tiếp tục cân nhắc giữa hai mục tiêu kiểm soát lạm phát và duy trì sức khỏe của thị trường lao động. Trong khi thị trường việc làm đã ổn định hơn, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Theo ông Kashkari, nhiều chỉ báo cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chịu đựng mức lãi suất hiện tại.

Ông chỉ ra: "Lợi nhuận doanh nghiệp đang tăng rất mạnh. Người tiêu dùng vẫn duy trì chi tiêu. Thị trường lao động vẫn đứng vững. Khi nhìn vào bức tranh đó, tôi không thấy bằng chứng cho thấy chính sách tiền tệ hiện nay đặc biệt mang tính hạn chế."

Dữ liệu lạm phát tháng 6 ghi nhận tín hiệu tích cực khi căng thẳng tại Trung Đông tạm thời lắng xuống và giá dầu hạ nhiệt, giúp áp lực giá cả giảm bớt. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Minneapolis cho rằng ông vẫn chưa thể yên tâm.

Theo ông, nền kinh tế Mỹ vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt cú sốc từ phía nguồn cung, tiếp tục gây sức ép lên chi phí sinh hoạt của người dân. Vì vậy, Fed cần chủ động hành động trước khi lạm phát trở nên khó kiểm soát hơn.

Dù vậy, ông cũng thừa nhận chưa thể dự đoán FOMC sẽ quyết định ra sao tại cuộc họp ngày 15-16/9, bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào các báo cáo kinh tế sẽ được công bố trong những tuần tới.

Hiện thị trường tài chính đang nghiêng nhẹ về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, dù nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá khả năng hành động vào cuộc họp tháng 10 cao hơn.

Quan điểm của ông Kashkari trái ngược với Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson, người cũng có quyền biểu quyết tại FOMC trong năm nay.

Mới đây, chủ tịch Fed Kansas City Jeff Schmid nhận định nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tại Mỹ vẫn ở mức mạnh, khiến chính sách tiền tệ hiện tại không còn mang tính "hạn chế" như Fed mong muốn.

3 phiếu phản đối tại cuộc họp vừa qua cũng là những phiếu bất đồng đầu tiên kể từ khi ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Fed.

Dù trước đây ông Warsh từng nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ mặt bằng lãi suất thấp hơn, ông Kashkari cho biết tân Chủ tịch Fed hoàn toàn không gây sức ép đối với những thành viên có quan điểm khác.

Theo CNBC﻿