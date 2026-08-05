Hơn 100 người bị kiện vì bình luận xúc phạm G-Dragon: Xử phạt từ 37 - 130 triệu đồng

Ngày 4/8, Công ty chủ quản của G-Dragon Galaxy Corporation cho biết: "Để bảo vệ danh dự và quyền lợi của nghệ sĩ G-Dragon (sau đây gọi là nghệ sĩ), chúng tôi đã và đang liên tục thực hiện các biện pháp pháp lý đối với nhiều hành vi vi phạm trên không gian mạng như phỉ báng, phát tán thông tin sai sự thật, xúc phạm, bình luận ác ý, xâm phạm quyền nhân thân và đời tư...".

Công ty đồng thời cập nhật tiến độ xử lý các vụ việc kể từ ngày 24/2 và công bố kế hoạch ứng phó trong thời gian tới.

Galaxy Corporation kiên quyết đấu tranh với những bình luận ác ý, nhắm vào G-Dragon - Ảnh: Chosun

Dựa trên các bằng chứng thu thập từ phản ánh của người hâm mộ và hoạt động giám sát nội bộ, Galaxy Corporation đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra đối với khoảng 100 cá nhân đăng tải hoặc phát tán các bài viết ác ý, với các cáo buộc như vi phạm Đạo luật Mạng thông tin và truyền thông (tội phỉ báng) cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

Hiện nhiều vụ việc đang được cơ quan điều tra và tư pháp Hàn Quốc xử lý. Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng đã xác định đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát hoặc đưa vụ án ra xét xử.

Đối với nhiều bị cáo, tòa án đã ban hành lệnh xử phạt tóm tắt với mức tiền phạt từ 2 triệu đến 7 triệu won (khoảng 130 triệu đồng). Ở một số vụ việc khác, viện kiểm sát cũng đã đề nghị tòa án ban hành lệnh xử phạt bằng tiền, cho thấy các thủ tục tố tụng hình sự vẫn đang được tiếp tục.

Galaxy Corporation nhấn mạnh sẽ tiếp tục có các biện pháp pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ, bao gồm:

Tạo lập hoặc phát tán thông tin sai sự thật, tin đồn chưa được kiểm chứng.

Xúc phạm, công kích ác ý hoặc chế giễu nghệ sĩ.

Thu thập, phát tán trái phép thông tin cá nhân hoặc đời tư của nghệ sĩ.

Đăng tải nội dung mang tính tình dục hóa, hạ thấp nhân phẩm hoặc xúc phạm danh dự nghệ sĩ.

Sản xuất hoặc phát tán hình ảnh, video, âm thanh bị chỉnh sửa, cắt ghép hoặc tạo bằng công nghệ tổng hợp.

Liên tục đăng tải hoặc có tổ chức trong việc lan truyền, khuếch đại các bài viết ác ý.

Để tăng tốc độ và tính hệ thống trong quá trình xử lý pháp lý, công ty cũng đã thiết lập một kênh chuyên biệt tiếp nhận các báo cáo về hành vi xâm phạm quyền lợi của nghệ sĩ.

Galaxy Corporation khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ, giúp họ có thể hoạt động trong một môi trường lành mạnh và ổn định.

Trang web báo cáo vi phạm bản quyền tác giả: protect.galaxyuniverse.ai

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi xâm phạm nào, vui lòng gửi một tệp PDF hoặc tệp video (định dạng MP4 hoặc MOV) tổng hợp đầy đủ các thông tin liên quan đến bài đăng, bao gồm: đường dẫn (URL), thời điểm đăng tải, ID hoặc biệt danh của người đăng, nội dung vi phạm, ngày chụp màn hình cùng các thông tin cần thiết khác để chúng tôi có thể xác minh một cách rõ ràng và nhanh chóng.."

Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp công ty phát hiện và xử lý các trường hợp bôi nhọ, vu khống trên mạng một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đây không phải lần đầu G-Dragon lựa chọn biện pháp pháp lý để đáp trả antifan. Tuy nhiên, việc cùng lúc khởi kiện khoảng 100 người cho thấy nam ca sĩ và công ty quản lý đang theo đuổi chiến lược "không khoan nhượng" trước các hành vi bôi nhọ nghệ sĩ. Động thái này cũng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.