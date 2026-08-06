Láng giềng Việt Nam phát hiện ‘kho báu' lớn nhất thế giới, có thể khai thác với chi phí siêu rẻ, Mỹ lập tức tìm tới

Philippines đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho cuộc cách mạng hydro địa chất sau khi các nhà nghiên cứu xác định nước này sở hữu trữ lượng hydro tự nhiên lớn nhất thế giới.

Trong nhiều năm, hydro được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải trong các ngành khó khử carbon như luyện thép hay vận tải biển. Khi đốt, hydro chỉ tạo ra hơi nước thay vì khí CO₂.

Tuy nhiên, tính bền vững của hydro phụ thuộc vào cách sản xuất. Hiện nay, hydro xanh được tạo ra từ điện tái tạo có chi phí cao, khoảng 3,5-6 USD/kg, trong khi hydro xám sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch có giá rẻ hơn nhưng phát thải lớn. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng sử dụng điện sạch để sản xuất hydro đôi khi kém hiệu quả hơn việc sử dụng trực tiếp nguồn điện đó.

Hydro địa chất được kỳ vọng giải quyết bài toán này bằng cách khai thác trực tiếp hydro tồn tại tự nhiên dưới lòng đất.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), hydro địa chất có thể được khai thác với chi phí dưới 1 USD/kg, thấp hơn đáng kể so với hydro xanh hiện nay và thậm chí rẻ hơn cả hydro xám. Nếu đạt được mức chi phí này, hydro tự nhiên có thể trở thành nguồn năng lượng sạch cạnh tranh về kinh tế, thúc đẩy quá trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0.

Trữ lượng hydro địa chất lớn nhất thế giới

Sau giai đoạn hạ nhiệt của thị trường hydro xanh, cuộc khủng hoảng năng lượng liên quan đến eo biển Hormuz đã khiến nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu tăng cường đầu tư nghiên cứu các nguồn hydro sạch.

Nhiều công ty khởi nghiệp đã được thành lập để tìm kiếm các mỏ hydro tự nhiên. Trong số đó, Koloma – doanh nghiệp được hậu thuẫn bởi các nhà đầu tư như Bill Gates và Amazon – đã lựa chọn Philippines là địa điểm ưu tiên cho hoạt động thăm dò.

Giám đốc điều hành Koloma, ông Pete Johnson, cho biết Philippines có "trữ lượng hydro tự nhiên lớn nhất thế giới" nằm bên dưới lòng đất.

Cơ hội lớn cho an ninh năng lượng

Nếu trữ lượng hydro được xác nhận đủ lớn để khai thác thương mại, Philippines có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến động giá dầu sau xung đột tại Iran. Đồng thời, đây cũng là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, với nhu cầu điện ngày càng lớn.

Theo Koloma, nhiều nhà máy điện mới tại Philippines hiện vẫn phụ thuộc vào dầu diesel hoặc LNG nhập khẩu. Nếu hydro tự nhiên có chi phí cạnh tranh với LNG, đây có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cả về kinh tế lẫn an ninh năng lượng.

Dù triển vọng rất lớn, việc khai thác hydro địa chất vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Theo Koloma, công nghệ tạo ra các phản ứng hóa học cần thiết để khai thác hydro tự nhiên hiệu quả vẫn chưa sẵn sàng cho sản xuất thương mại. Chỉ riêng việc xác định quy mô thực sự của các mỏ hydro tại Philippines cũng sẽ cần thêm nhiều năm nghiên cứu.

Ông Johnson cho biết công ty đã đưa được dòng khí có hàm lượng hydro trên 90% lên bề mặt và xác nhận sự tồn tại của các tích tụ hydro tự nhiên. Tuy nhiên, Koloma vẫn chưa phát hiện được mỏ nào đủ lớn để khai thác thương mại.

Ông nhấn mạnh việc đẩy nhanh quá trình khoan khai thác khi chưa có đủ cơ sở khoa học sẽ gây rủi ro cho doanh nghiệp, cổ đông cũng như toàn bộ ngành công nghiệp hydro địa chất. Theo ông, mục tiêu hiện nay là tiếp tục nghiên cứu bài bản trước khi tiến tới giai đoạn phát triển thương mại.

Theo Oilprice﻿