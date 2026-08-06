Trung Quốc bất ngờ báo tin vui cho cả thế giới

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, hạn ngạch mới áp dụng đối với xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không, không bao gồm các lô hàng xuất sang Hong Kong và Macao. Nếu không tìm được khách mua hết khối lượng được cấp trong tháng này, các doanh nghiệp được phép chuyển một phần hạn ngạch sang tháng 9.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với chính sách siết xuất khẩu được Bắc Kinh áp dụng sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát và tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Khi đó, Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp năng lượng tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu nhiên liệu mới, đồng thời tìm cách hủy hoặc trì hoãn các lô hàng đã lên kế hoạch nhằm ưu tiên đảm bảo nguồn cung trong nước. Chỉ một số lượng hạn chế nhiên liệu vẫn được xuất sang một số quốc gia Đông Nam Á.

Việc cắt giảm xuất khẩu của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu toàn cầu bị thắt chặt nghiêm trọng do hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt. Giá nhiều loại nhiên liệu trên thế giới tăng mạnh khi các quốc gia và doanh nghiệp đẩy mạnh tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Đến tháng 4, Bắc Kinh bắt đầu nới lỏng một phần các biện pháp kiểm soát sau khi lượng tồn kho nhiên liệu trong nước tăng cao. Giới phân tích cho rằng quyết định này được hỗ trợ bởi lượng dầu thô dự trữ khổng lồ của Trung Quốc, ước tính vượt 1 tỷ thùng vào thời điểm xung đột Trung Đông bùng phát.

Trước đó, vào cuối tháng 6, truyền thông cho biết chính phủ Trung Quốc chỉ cấp hạn ngạch khoảng 800.000 tấn nhiên liệu tinh chế để các doanh nghiệp nhà nước xuất khẩu trong tháng 7. Việc nâng hạn ngạch lên 2,7 triệu tấn trong tháng 8 cho thấy Bắc Kinh đang từng bước đưa hoạt động xuất khẩu trở lại trạng thái bình thường.

Các số liệu gần đây cũng phản ánh xu hướng này. Trong tháng 6, xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc tăng mạnh, đặc biệt là dầu nhiên liệu phục vụ vận tải biển. Khối lượng xuất khẩu mặt hàng này tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 577.000 thùng mỗi ngày - mức cao nhất kể từ đầu năm 2026.

Sự thúc đẩy này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tích cực bổ sung nguồn cung nhiên liệu cho ngành hàng hải, khi hoạt động thương mại quốc tế dần phục hồi sau giai đoạn gián đoạn bởi xung đột.

Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc nới lỏng hạn chế xuất khẩu có thể góp phần cải thiện nguồn cung nhiên liệu tại châu Á, đồng thời giảm áp lực lên giá xăng, dầu diesel và nhiên liệu hàng không trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, chính sách này hiện mới được áp dụng tạm thời trong tháng 8 và chưa rõ liệu Bắc Kinh có tiếp tục duy trì mức hạn ngạch cao hơn trong các tháng tiếp theo hay không.

Theo Reuters﻿