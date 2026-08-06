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Nổ lớn rung chuyển Dubai

| | Tài chính quốc tế

Nổ lớn rung chuyển Dubai

Hàng loạt tiếng nổ làm rung chuyển khu công nghiệp trọng yếu của Dubai, làm dấy lên nhiều đồn đoán về nguyên nhân vụ việc.

Nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận trong đêm tại Khu tự do thương mại Jebel Ali - trung tâm công nghiệp và logistics quan trọng của Dubai (UAE).

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng 7 tiếng nổ lớn trong vòng gần 20 phút. Nhiều video và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói đen cùng các đám cháy bốc lên từ khu vực này, trong khi xe cứu thương được điều động tới hiện trường.

Một số hãng truyền thông, trong đó có các nguồn tin từ Iran, cho rằng các vụ nổ có thể bắt nguồn từ một cuộc tấn công do lực lượng Houthi tại Yemen thực hiện.

Tuy nhiên, cũng có những thông tin cho rằng đây có thể chỉ là một sự cố công nghiệp. Hiện giới chức UAE chưa đưa ra xác nhận chính thức về nguyên nhân.

Jebel Ali nằm ở phía Tây Nam trung tâm Dubai, là nơi đặt một trong những cảng container lớn nhất Trung Đông và giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động thương mại của UAE.

Khu vực này từng bị ảnh hưởng trong cuộc xung đột khu vực bùng phát từ cuối tháng 2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Dù giao tranh đã lắng xuống, nguy cơ bùng phát căng thẳng mới vẫn ở mức cao. Ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố dành cho Iran "cơ hội cuối cùng" để chấp nhận một thỏa thuận hòa bình theo các điều kiện của Mỹ.

Trong nhiều năm qua, lực lượng Houthi đã xung đột với Saudi Arabia và UAE nhằm giành ảnh hưởng tại Yemen. Tháng trước, Saudi Arabia nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Houthi sau khi được cho là nhận được sự khuyến khích từ Mỹ.

Đáp trả, Houthi tuyên bố cấm các tàu có liên hệ với Saudi Arabia đi qua eo biển Bab el-Mandeb - tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Saudi Arabia phụ thuộc nhiều hơn vào các cảng bên Biển Đỏ để giảm tác động từ việc eo biển Hormuz bị gián đoạn trong giai đoạn xung đột giữa Mỹ và Iran.

Theo RT
Trung tâm tài chính Dubai rung chuyển với hàng loạt vụ nổ do drone tự sát, khói đen bốc cao giữa khu nhà chọc trời

Theo Hải Yến

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
Dubai, nổ lớn

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