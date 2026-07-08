Nữ lao công tin rằng đang hẹn hò với Thái Tử Dubai, chỉ bừng tỉnh khi mất toàn bộ tiền tiết kiệm

Maria, một nữ giúp việc người Philippines, từng tin rằng mình đang hẹn hò với Thái tử Dubai Hamdan bin Mohammed, người thường được biết đến với biệt danh Fazza. Song, đây chỉ là kẻ lừa đảo dùng công nghệ AI hoán đổi khuôn mặt để tạo ra nụ cười quyến rũ các cô gái nhẹ dạ cả tin.

Cả hai quen nhau trên một trang web hẹn hò, sau đó chuyển sang nói chuyện ở một nền tảng nhắn tin. Trong đó kẻ lừa đảo thường xuyên gửi những lời tình cảm cho cô.

"Anh ta liên tục nhắn tin, ngay cả khi tôi đang ngủ. Cảm giác như tâm trí chúng tôi được gắn kết bởi phép thuật tình yêu", Maria kể lại. Cô đề nghị được giấu tên thật và tuổi tác.

Thái tử Sheikh Hamdan là người gây ấn tượng với gương mặt điển trai

Trong một bản ghi cuộc gọi video trên WhatsApp được AFP xác minh, kẻ lừa đảo có vẻ ngoài giống hệt Thái tử Dubai. Lời nói cũng hoàn toàn khớp chuyển động môi, nhưng giọng nói không phải của người thật. "Chào em yêu. Tôi thật sự biết ơn tình cảm và sự hỗ trợ của em", người trong video nói.

Quá say đắm trong tình yêu, Maria không hề nghi ngờ và cuối cùng đánh mất toàn bộ số tiền tiết kiệm trong một năm làm việc vất vả. Kẻ lừa đảo đã lừa cô chuyển 100.000 peso (1.625 USD - 42 triệu đồng) để làm cái gọi là giấy chứng nhận kết hôn và thẻ thành viên hoàng gia, kèm theo lời hứa giúp cô có một công việc tốt tại Dubai.

Maria bắt đầu nghi ngờ khi kẻ lừa đảo đề xuất gặp nhau ở khách sạn và yêu cầu cô chi trả 60.000 peso (974 USD - hơn 25 triệu đồng) để đặt phòng. Khi xem xét tài khoản Facebook của đối phương, cô phát hiện nó được đăng ký và hoạt động ở Nigeria.

Thái tử Dubai bị nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng hình ảnh do sức ảnh hưởng khổng lồ trên MXH

Nữ lao công Philippines quyết định cắt liên lạc. "Xuống địa ngục đi, đồ lừa đảo", cô viết trong tin nhắn cuối cùng.

"Nhiều người nói thật mừng khi tôi không phát điên sau khi trải qua chuyện này", Maria kể.

Vụ việc của Maria chỉ là một phần trong mạng lưới lừa đảo mạo danh Thái tử Dubai. Lợi dụng sức ảnh hưởng khổng lồ với hơn 17 triệu người theo dõi trên Instagram của vị thái tử, những nhóm lừa đảo này tạo ra hàng loạt tài khoản giả mạo.

Phóng viên AFP đã phát hiện hàng loạt nhóm Facebook giả, trong đó có những nhóm lên tới hàng nghìn thành viên, với lời mời chào người dùng vào WhatsApp và Telegram để trò chuyện trực tiếp với "Thái tử".

Chúng đăng tải hình ảnh chỉnh sửa sống động, sao chép thơ của ông và mời gọi người dùng tham gia các nhóm trò chuyện riêng tư.

Mặc dù nhiều người đã lên tiếng cảnh báo đây là chiêu trò lừa đảo, hàng ngàn người khác vẫn để lại bình luận tương tác bằng những biểu tượng trái tim.

Trước tình trạng này, một bản kiến nghị đã được đưa ra nhằm kêu gọi ngăn chặn kẻ gian sử dụng số điện thoại giả mạo để yêu cầu chuyển khoản. Những khoản tiền này thường được chuyển đến các ngân hàng nước ngoài hoặc qua tiền điện tử, khiến việc truy vết trở nên cực kỳ khó khăn.

Thái tử Dubai không phải là người nổi tiếng duy nhất bị lợi dụng hình ảnh. Năm 2025, cơ quan chức năng Pháp đã điều tra một vụ việc kẻ gian giả mạo tài tử Brad Pitt để lừa một phụ nữ số tiền lên tới 830.000 euro. Theo ước tính, người tiêu dùng trên toàn thế giới đã mất khoảng 442 tỷ USD vì các chiêu trò lừa đảo trong năm 2025.

Chuyên gia David Rand từ Đại học Cornell cảnh báo rằng công nghệ hoán đổi khuôn mặt và kiểm soát chuyển động đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Chẳng bao lâu nữa, các video giả mạo theo thời gian thực sẽ trở nên hoàn hảo đến mức người dùng sẽ gần như không thể phân biệt được đâu là người thật và đâu là sản phẩm của máy tính trong bất kỳ cuộc trò chuyện trực tuyến nào.