Israel nhận tàu ngầm INS Drakon bí ẩn sau 14 năm chế tạo

Tại Đức, một buổi lễ bí mật dường như đã diễn ra tại xưởng đóng tàu ở thành phố Kiel để bàn giao cho Hải quân Israel tàu ngầm diesel-điện INS Drakon mới nhất, một phiên bản hiện đại hóa của dự án Dolphin II, với thiết kế đầy bí ẩn.

Theo thông tin được đưa ra, sau buổi lễ, tàu ngầm INS Drakon lần đầu tiên rời cảng với lá cờ Israel được treo. Dưới lá cờ này, con tàu sẽ hoàn tất các cuộc thử nghiệm và hướng đến Israel.

INS Drakon là một dự án dài hạn thực sự. Israel đã đặt hàng công ty TKMS đóng tàu ngầm này từ năm 2011. Công việc bắt đầu vào năm 2012 và chiếc chiến hạm được hạ thủy vào năm 2024.

Tức là quá trình chế tạo tàu ngầm INS Drakon từ lúc khởi công đến khi bàn giao cho Hải quân Israel kéo dài 14 năm, một khoảng thời gian khá dài đối với một tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện thông thường.

Tàu ngầm mang tên lửa INS Drakon của Hải quân Israel, hình ảnh minh họa do HI Sutton thực hiện.

Điều thú vị là, vào năm 2024, tàu ngầm INS Drakon đã thu hút sự chú ý đáng kể từ phía Nga trong quá trình thử nghiệm, khi họ cử 2 tàu trinh sát đến quan sát cùng một lúc. Để hiểu được mức độ quan tâm lớn đến thế nào, Nga chỉ điều động 1 tàu trinh sát theo dõi cuộc tập trận hải quân quy mô lớn BALTOPS của NATO.

Sự hào hứng lớn của Liên bang Nga đối với tàu ngầm INS Drakon có thể là do thiết kế bí ẩn của nó. Thực tế là con tàu này khác biệt đáng kể so với các tàu ngầm Dolphin II khác.

Nó được trang bị phần thân dài hơn, cũng như cấu trúc thượng tầng lớn một cách đáng ngờ, điều này cho phép chúng ta giả định rằng có thể 2 đến 8 bệ phóng tên lửa hành trình tầm xa hoặc tên lửa đạn đạo được đặt ở đó.

Nói cách khác, về mặt lý thuyết, tàu ngầm INS Drakon có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khả năng răn đe hạt nhân của Israel, điều này rõ ràng sẽ thu hút sự chú ý, và bất kỳ thông tin nào cũng sẽ đặc biệt thú vị đối với một trong những đồng minh chính của Nga, đó là Iran.

INS Drakon này là chiếc tàu ngầm thứ 6, cuối cùng của dự án Dolphin II. Và có lẽ chính trên phương tiện này, giải pháp mới cho các tàu ngầm Dakar trong tương lai đã được thử nghiệm, việc chế tạo con tàu đầu tiên bắt đầu tại cùng một xưởng vào năm 2024, ngay sau khi INS Drakon được hạ thủy.

Về các đặc điểm khác của INS Drakon, ngoài khả năng trang bị bệ phóng thẳng đứng, nó còn 10 ống phóng ngư lôi, trong đó 6 ống cỡ 533mm và 4 ống cỡ 650mm. Các ống 533 mm được thiết kế để phóng ngư lôi, trong khi loại 650mm có thể phóng tên lửa hành trình và các loại vũ khí khác.

Theo nhiều nguồn tin, tàu ngầm INS Drakon lượng giãn nước từ 2.400 đến 3.000 tấn. Chiều dài của nó ước tính từ 68 đến 74m, trong khi chiều dài của tàu ngầm Dolphin II cơ bản chỉ là 57,3m. Thủy thủ đoàn gồm 45 người, tốc độ tối đa trên 25 hải lý/giờ (46km/h).

Theo Defense Express



