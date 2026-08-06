Tịch thu gần 700 tỷ đồng tiền mặt cùng 74 kg vàng thỏi tại một căn nhà sang trọng

Trong cuộc đột kích vào buổi tối tại hơn 10 địa điểm ở Jakarta và vùng phụ cận, cảnh sát thủ đô cùng lực lượng chống tham nhũng của Cảnh sát Quốc gia Indonesia khám xét căn nhà sang trọng của Febrie Adriansyah, khi đó là Phó tổng chưởng lý phụ trách tội phạm đặc biệt. Tại đây, điều tra viên phát hiện 74 kg vàng thỏi và 476 tỷ rupiah tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ (697 tỷ đồng). Lượng vàng trên có giá trị khoảng 261 tỷ đồng.

Febrie cho rằng số tiền có thể được giải trình. Tuy nhiên, ông đã từ chức tại Văn phòng Tổng chưởng lý sau cuộc khám xét và sau đó bị xác định là nghi phạm trong 3 vụ án tham nhũng. Ông chưa bị tạm giam, nhưng bị cấm rời Indonesia. Vụ án vẫn đang được điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án.

Febrie Adriansyah đang được cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Ngoài nhà của Febrie, cảnh sát còn khám xét 12 địa điểm liên quan đến các cuộc điều tra tại 3 doanh nghiệp nhà nước, gồm công ty điện lực PLN, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí Asabri, cùng hãng thép Krakatau Steel.

Một trong những địa điểm gây chú ý là quán cà phê De’Clan Signature. Trong chiếc két được giấu sau tủ ở tầng 2, cảnh sát tìm thấy khoảng 60 tỷ rupiah bằng đồng rupiah, USD và SGD.

Tại một điểm đổi tiền nằm cạnh quán cà phê, điều tra viên thu giữ 71 vật chứng cùng số tiền trị giá 7,2 tỷ rupiah bằng 16 loại ngoại tệ (10,5 tỷ đồng). Điện thoại và nhiều tài liệu cũng bị tịch thu. Cảnh sát nghi cơ sở này được sử dụng cho hoạt động rửa tiền.

Quán cà phê và điểm đổi tiền được cho là có liên hệ với doanh nhân Don Ritto, người cũng bị xác định là nghi phạm cùng Febrie. Luật sư của Ritto nói số tiền bị thu giữ không liên quan đến ba vụ án đang được điều tra mà phục vụ hoạt động kinh doanh của thân chủ.

Cuộc khám xét trở nên căng thẳng khi cảnh sát và binh sĩ có vũ trang được cho là đã đối đầu tại một số địa điểm. Một nhân viên bảo vệ kể rằng binh sĩ ban đầu tìm cách ngăn cảnh sát vào cơ sở đổi tiền. Quân nhân cũng được nhìn thấy làm nhiệm vụ bên ngoài một nơi ở của Febrie.

Phía quân đội Indonesia cho biết lực lượng được triển khai theo đề nghị của Văn phòng Tổng chưởng lý. Tuy nhiên, một liên minh các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo sự hiện diện của quân đội tại địa điểm đang bị điều tra có thể tạo sức ép lên quá trình thực thi pháp luật và làm suy yếu nguyên tắc mọi người bình đẳng trước pháp luật.

Vụ việc đặc biệt gây chú ý bởi Febrie từng trực tiếp chỉ đạo nhiều cuộc điều tra tham nhũng lớn tại Indonesia. Trong số đó có các cáo buộc sai phạm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí cho học sinh, chính sách trọng điểm của Tổng thống Prabowo Subianto. Chương trình này thời gian qua vấp phải chỉ trích vì triển khai chậm, xuất hiện cáo buộc tham nhũng và nhiều vụ ngộ độc thực phẩm.

Một trong số tài sản bị cảnh sát phát hiện và tịch thu.

Febrie cũng từng dẫn dắt cuộc điều tra cựu Bộ trưởng Giáo dục Nadiem Makarim, đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek, và giữ vai trò quan trọng trong lực lượng đặc nhiệm xử lý hoạt động lâm nghiệp trái phép của doanh nghiệp tư nhân.

Sau cuộc khám xét, quyền lãnh đạo đơn vị của Febrie thông báo Văn phòng Tổng chưởng lý sẽ tiếp quản việc điều tra ông từ phía cảnh sát. Động thái này làm dấy lên yêu cầu giao vụ án cho một cơ quan độc lập để tránh xung đột lợi ích.

Trong khi đó, chính phủ Indonesia tuyên bố không có thẩm quyền và cũng không muốn can thiệp vào tiến trình pháp lý, đồng thời kêu gọi vụ việc được xử lý chuyên nghiệp, minh bạch và đúng thủ tục. Cảnh sát và Văn phòng Tổng chưởng lý đều phủ nhận có mâu thuẫn giữa hai cơ quan.

Theo Financial Times﻿