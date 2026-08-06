Anh em của vàng bất ngờ tăng giá 5% chỉ trong một phiên: Điều gì đang xảy ra?

Giá bạc giao ngay tính bằng USD tăng mạnh gần 5% trong phiên giao dịch hôm qua, lên 62,46 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp và chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/7. Đà tăng được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố: căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, đồng USD suy yếu và kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với lộ trình tăng lãi suất.

Động lực lớn nhất đến từ các thông tin liên quan tới eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới. Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển này có thể đạt được sớm nhất vào thứ Tư. Các nguồn tin quốc tế cũng cho thấy đàm phán giữa Iran và Oman đã có tiến triển, đồng thời xuất hiện khả năng các nước châu Âu tham gia hỗ trợ hoạt động rà phá thủy lôi tại khu vực.

Triển vọng ngoại giao tích cực giúp cải thiện tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời gây áp lực lên đồng USD. Khi đồng bạc xanh suy yếu, các hàng hóa được định giá bằng USD như bạc thường trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Cùng với yếu tố địa chính trị, thị trường còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm sau khi một số dữ liệu kinh tế của Mỹ phát tín hiệu suy yếu và giá dầu hạ nhiệt. Điều này khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ sớm nâng lãi suất trở lại.

Tại Việt Nam, bạc tích trữ cũng tăng giá theo đà tăng của thế giới. Bạc Phú Quý hiện có giá ﻿62,6 triệu đồng/kg bán ra, 60,7 triệu đồng/kg mua vào, tăng gần 6% trong 7 ngày qua.

Theo diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai, xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đã giảm xuống còn khoảng 57%. Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang các dữ liệu lao động Mỹ sắp công bố, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 7 dự kiến được công bố vào thứ Sáu, nhằm tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ của Fed trong những tháng cuối năm.

Về mặt kỹ thuật, bạc đang cho thấy tín hiệu bứt phá rõ rệt. Sau khi duy trì xu hướng tăng nhẹ từ phiên trước, lực mua đã tăng mạnh trong ngày hôm nay lên 62,3 USD/ounce, đưa giá vượt vùng kháng cự quan trọng quanh 60 USD/ounce – khu vực từng kìm hãm giá trong suốt hai tuần gần đây.

Giá bạc cũng đã vượt lên trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 kỳ trên biểu đồ 4 giờ, một tín hiệu thường được giới phân tích xem là xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Việc phá vỡ đồng thời cả ngưỡng tâm lý 60 USD và các mốc kỹ thuật quan trọng đã kích hoạt thêm lực mua theo xu hướng.

Tâm lý ưa rủi ro không chỉ xuất hiện trên thị trường kim loại quý mà còn lan sang chứng khoán Mỹ. Trong phiên giao dịch cùng ngày, chỉ số S&P 500 tăng 0,4%, trong khi Dow Jones tăng 1,1%.

Bạc đã trải qua giai đoạn tăng giá mạnh trong năm 2025 và tiếp tục duy trì ở vùng cao trong năm 2026. Thị trường kim loại này được hỗ trợ bởi ba yếu tố nền tảng: tình trạng thâm hụt nguồn cung kéo dài, nhu cầu công nghiệp tăng mạnh từ các lĩnh vực năng lượng mặt trời và xe điện, cùng dòng vốn tìm kiếm tài sản trú ẩn trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều biến động.

Đợt tăng giá hôm nay được xem là sự hội tụ của cả ba động lực trên. Những tiến triển ngoại giao tại Trung Đông giúp giảm bớt rủi ro cực đoan đối với thị trường năng lượng, đồng USD suy yếu làm tăng sức hấp dẫn của bạc, trong khi kỳ vọng Fed bớt cứng rắn hơn với lãi suất tiếp tục hỗ trợ các tài sản không mang lại lợi suất. Khi các yếu tố cơ bản thuận lợi kết hợp với tín hiệu kỹ thuật tích cực, lực mua đối với bạc đã được khuếch đại đáng kể trong ngắn hạn.

Tham khảo: Investing﻿