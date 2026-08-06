Cất tiền trong két sắt, người phụ nữ "suýt ngất" trước cảnh tượng đáng sợ bên trong

Một người phụ nữ tại Thái Lan vừa trải qua cú sốc lớn khi phát hiện số tiền mặt dành dụm để trả khoản vay mua nhà bị mối xông vào cắn nát ngay bên trong két sắt.

Theo truyền thông Thái Lan, chị Nanny Irin đã chia sẻ trải nghiệm đáng buồn của mình trên Facebook sau khi mở két sắt để lấy tiền đóng tiền trả góp mua nhà hằng tháng.

Ảnh: Facebook Nanny Irin

Thay vì nhìn thấy những xấp tiền được cất giữ cẩn thận, chị sốc nặng khi phát hiện phần lớn số tiền đã bị mối gặm nham nhở, chỉ còn lại những mảnh giấy bạc vụn cùng dấu vết côn trùng bên trong két.

Từ trước đến nay, chị Nanny luôn nghĩ rằng cất tiền trong két sắt là lựa chọn an toàn nhất. "Tôi có thể đề phòng kẻ trộm, nhưng lại không thể đề phòng được mối", người phụ nữ đau xót chia sẻ.

Ảnh: Facebook Nanny Irin

Chị Nanny chia sẻ, số tiền mặt này là tiền chị cất riêng để thanh toán khoản vay mua nhà. Chị rút tiền mỗi tháng để trả góp và không để tiền quá lâu mà không kiểm tra. Lần gần nhất chị mở két sắt cách thời điểm phát hiện vụ việc chưa đầy 1 tháng và khi đó hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Vì vậy, chị rất khó chấp nhận khi thấy số tiền mặt mình tích góp bấy lâu gần như bị mối mọt ăn hết.

Chị không thể hiểu mối đã xâm nhập vào két sắt bằng cách nào và từ khi nào. Đến lúc phát hiện ra thì phần lớn tiền mặt đã bị cắn phá nghiêm trọng.

Những bức ảnh chị Nanny chia sẻ cho thấy nhiều mảnh tiền bị gặm nhấm và dấu hiệu hoạt động của mối mọt rải rác bên trong két sắt. Nhiều tờ tiền bị hư hại nặng đến mức gần như không thể nhận ra.

Người phụ nữ bày tỏ sự thất vọng, nói rằng sự việc này sẽ là "ký ức tồi tệ nhất" của mình. Mặc dù ngân hàng thông báo với chị rằng những tờ tiền bị hư hại vẫn có thể được đổi theo quy định, nhưng không đảm bảo chị sẽ nhận lại được toàn bộ số tiền. Việc đổi tiền sẽ cần xác thực và kiểm tra, điều này sẽ mất khá nhiều thời gian. "Hôm nay tôi thực sự rất thất vọng và đau lòng", chị Nanny buồn bã nói.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Thái Lan. Nhiều cư dân mạng cho biết đây là lần đầu tiên họ biết mối có thể gây thiệt hại cho tiền mặt được cất bên trong két sắt.

Một số người nhắc nhở rằng nếu két sắt được đặt gần sàn gỗ hoặc đồ nội thất bằng gỗ, bạn nên kiểm tra càng sớm càng tốt để xem có mối mọt làm tổ ở đó hay không, nhằm ngăn chặn "thảm họa" tiếp tục lan rộng. Bên cạnh đó, một số người hài hước bình luận: "Bạn vất vả tiết kiệm tiền, còn mối mọt cũng vất vả... ăn hết", "Tôi không ngờ mối mọt lại ăn cả tiền giấy trong két sắt, "Tưởng chỉ cần chống trộm là đủ, ai ngờ còn phải chống cả mối"...

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng nếu thường xuyên cất giữ tiền mặt ở nhà, tốt nhất nên chọn loại két sắt có khả năng chống thấm, chống cháy và chống côn trùng tốt hơn để giảm nguy cơ bị mối mọt. Một số người thậm chí còn nói đùa: "Hãy dùng số tiền còn lại chưa bị mối mọt ăn mất để mua một chiếc két sắt tốt hơn."

Không ít cư dân mạng thì cho rằng thay vì giữ lượng lớn tiền mặt trong nhà, người dân nên gửi tiền tại ngân hàng hoặc sử dụng các công cụ tài chính phù hợp để vừa đảm bảo an toàn tài sản, vừa hạn chế những rủi ro bất ngờ như trộm cắp, hỏa hoạn hay côn trùng phá hoại.