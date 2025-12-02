Chuyên gia chỉ điểm 1 tài sản an toàn nhưng không giúp làm giàu, giữ càng lâu càng mất giá, có trong két sắt mọi nhà

Giám đốc chiến lược đầu tư và danh mục Gargi Chaudhuri của BlackRock khu vực châu Mỹ cho biết tiền mặt gần như không làm gia tăng tài sản. Ngược lại, lạm phát còn khiến giá trị thực của tài sản ngày càng hao mòn.

Theo tính toán của BlackRock, 10.000 USD giữ trong nhà suốt 30 năm mà không sinh lời chỉ còn giá trị tương đương 4.700 USD sau khi điều chỉnh theo lạm phát, tức mất hơn một nửa sức mua. Ngược lại, nếu số tiền này được đầu tư vào S&P 500, giá trị hiện tại có thể đạt khoảng 92.600 USD.

Lạm phát tại Mỹ đã giảm đáng kể sau giai đoạn tăng mạnh năm 2022 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed. Điều này đồng nghĩa tiền mặt tiếp tục bị bào mòn theo thời gian.

Nhà hoạch định tài chính Uziel Gomez tại Los Angeles cho biết ông thường dùng ví dụ về giá cà phê để giải thích cho khách hàng. Từ mức 1 USD những năm 2000 , giá cà phê đã tăng lên 5 - 6 USD hiện nay, và khả năng còn tăng cao hơn trong vài thập kỷ tới. Theo ông, chỉ có đầu tư mới giúp người dân bảo vệ sức mua và đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn như nghỉ hưu.

Dù vậy, tiền mặt vẫn có vai trò nhất định trong kế hoạch tài chính. Các chuyên gia khuyến nghị mỗi gia đình cần có quỹ dự phòng tương đương từ 2 - 6 tháng chi tiêu, hoặc nhiều hơn với những ngành nghề rủi ro cao.

Ngoài ra, tiền mặt phù hợp với các mục tiêu ngắn hạn như mua xe hoặc đặt cọc mua nhà. Đây là những khoản tiền không nên đưa vào thị trường cổ phiếu vì dễ chịu tác động từ biến động giá.

Đối với tài chính cá nhân, “tiền mặt” không chỉ là USD cất trong nhà mà gồm cả tiền gửi ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi, quỹ thị trường tiền tệ và tài khoản tiết kiệm lãi suất cao. Các kênh này có mức lợi suất chênh lệch đáng kể.

BlackRock cho biết 10.000 USD đầu tư vào quỹ thị trường tiền tệ 30 năm trước tuy vẫn mất giá do lạm phát nhưng còn khoảng 8.850 USD, tốt hơn nhiều so với việc cất giữ tiền trong nhà.

Lãi suất từng tăng mạnh khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ nhưng đang giảm dần, kéo lợi suất tiền mặt xuống theo. Theo Bankrate, lãi suất tài khoản tiết kiệm cao nhất thị trường từ gần 5,6% vào tháng 7/2024 hiện còn hơn 4,2%. Chuyên gia Stephen Kates của Bankrate cho rằng lợi suất có thể đi ngang đến năm 2026 trong khi Fed chưa quyết định cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên xác định rõ mục tiêu tài chính để phân bổ hợp lý giữa tiền mặt, cổ phiếu và các tài sản khác. Danh mục dài hạn như nghỉ hưu nên ưu tiên cổ phiếu. Mục tiêu ngắn hạn đòi hỏi phân bổ thận trọng hơn.

Ông Gomez cho rằng đầu tư nên là quá trình ổn định, đều đặn và kỷ luật: “Bạn không cần phải hoàn hảo khi bắt đầu. Nhưng bạn phải bắt đầu để có kết quả hoàn hảo”.

Theo CNBC