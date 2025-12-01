Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới chạm mức thấp nhất mọi thời đại: Chuyện gì đang xảy ra?

01-12-2025 - 19:23 PM | Tài chính quốc tế

Đồng rupee của Ấn Độ giảm xuống mức thấp kỷ lục trong phiên giao dịch ngày ngày 1/12.

Áp lực đến từ các vị thế hợp đồng kỳ hạn không chuyển giao (NDF) đáo hạn và tâm lý bi quan kéo dài đối với đồng tiền này. Ngoài ra, Ấn Độ vẫn là một trong số ít nền kinh tế lớn chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong phiên, rupee rơi xuống 89,7575 rupee đổi 1 USD rồi chốt phiên ở mức 89,5475 rupee đổi 1 USD, giảm 0,1% so với cuối tuần trước.

Dòng chảy thương mại và đầu tư suy yếu đã gây áp lực lên đồng rupee từ đầu năm nay. Điều này diễn ra dù Ấn Độ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, giúp các chỉ số chứng khoán nước này liên tiếp lập đỉnh trong những phiên gần đây.

Các nhà giao dịch cho biết việc nhiều vị thế lớn đáo hạn trên thị trường NDF đã khiến rupee suy yếu trong phiên ngày 1/12. Tuy nhiên, họ cho biết hoạt động bán USD can thiệp của ngân hàng trung ương đã giúp đồng nội tệ giữ được mốc tâm lý 90 rupee đổi 1 USD.

Dữ liệu công bố sau giờ giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy vị thế bán USD kỳ hạn ngắn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tăng lên 63,6 tỉ USD trong tháng 10. Con số này phản ánh nỗ lực gia tăng của cơ quan này nhằm giảm bớt áp lực lên đồng rupee.

ANZ nhận định: “Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đang chậm lại. Nếu mức thuế cao được duy trì, rủi ro đối với tăng trưởng, tài khoản vãng lai và cán cân thanh toán của Ấn Độ sẽ tăng lên, nhiều khả năng khiến rupee tiếp tục yếu đi”.

Tổ chức này dự báo đồng nội tệ có thể giảm xuống 91,30 rupee đổi 1 USD vào cuối năm 2026, trong trường hợp thuế quan 50% Mỹ đặt ra được giữ nguyên. Một thỏa thuận thương mại giảm mức thuế xuống khoảng 15-20% có thể giúp rupee phục hồi về vùng 88 - 88,50 rupee đổi 1 USD. Tuy nhiên, ANZ cho biết RBI có thể can thiệp để làm chậm đà tăng, nhằm bổ sung dự trữ ngoại hối.

Theo dữ liệu của ngân hàng trung ương, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đạt 688,1 tỉ USD tính đến ngày 21/11.

Đồng rupee suy yếu trong phiên đầu tuần cũng kéo tỷ giá rupee với nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài xuống mức thấp kỷ lục 12,69 rupee đổi 1 nhân dân tệ. Chỉ số USD giảm nhẹ. Các đồng tiền châu Á diễn biến trái chiều.

Theo Reuters

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Warren Buffett mở hầu bao mua duy nhất 1 cổ phiếu ‘từng bỏ lỡ’ trong quý 3, giá liền bật tăng 25%: Cơ hội còn rộng mở cho nhà đầu tư?

Warren Buffett mở hầu bao mua duy nhất 1 cổ phiếu ‘từng bỏ lỡ’ trong quý 3, giá liền bật tăng 25%: Cơ hội còn rộng mở cho nhà đầu tư? Nổi bật

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào cuộc họp cuối cùng của Fed trong năm 2025: Thị trường chờ gì khi 1 tuần NHTW 'im hơi lặng tiếng'? Nổi bật

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa

Xuất hiện đàn thủy quái 249 triệu tuổi đảo lộn lịch sử tiến hóa

19:02 , 01/12/2025
Một sai lầm nghiêm trọng

Một sai lầm nghiêm trọng

18:33 , 01/12/2025
Sinh nhật 3 tuổi của ChatGPT: 800 triệu người dùng thường xuyên, 29.000 prompt mỗi giây, hơn 3,5 tỷ lượt truy vấn mỗi ngày

Sinh nhật 3 tuổi của ChatGPT: 800 triệu người dùng thường xuyên, 29.000 prompt mỗi giây, hơn 3,5 tỷ lượt truy vấn mỗi ngày

18:07 , 01/12/2025
Nội chiến bên trong đế chế quần legging nổi tiếng: Nhà sáng lập chỉ trích CEO, thay đổi lời khai khi cho rằng bản thân bị ép rời HĐQT

Nội chiến bên trong đế chế quần legging nổi tiếng: Nhà sáng lập chỉ trích CEO, thay đổi lời khai khi cho rằng bản thân bị ép rời HĐQT

17:07 , 01/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên