Đồng tiền của nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới chạm mức thấp nhất mọi thời đại: Chuyện gì đang xảy ra?

Áp lực đến từ các vị thế hợp đồng kỳ hạn không chuyển giao (NDF) đáo hạn và tâm lý bi quan kéo dài đối với đồng tiền này. Ngoài ra, Ấn Độ vẫn là một trong số ít nền kinh tế lớn chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong phiên, rupee rơi xuống 89,7575 rupee đổi 1 USD rồi chốt phiên ở mức 89,5475 rupee đổi 1 USD, giảm 0,1% so với cuối tuần trước.

Dòng chảy thương mại và đầu tư suy yếu đã gây áp lực lên đồng rupee từ đầu năm nay. Điều này diễn ra dù Ấn Độ là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, giúp các chỉ số chứng khoán nước này liên tiếp lập đỉnh trong những phiên gần đây.

Các nhà giao dịch cho biết việc nhiều vị thế lớn đáo hạn trên thị trường NDF đã khiến rupee suy yếu trong phiên ngày 1/12. Tuy nhiên, họ cho biết hoạt động bán USD can thiệp của ngân hàng trung ương đã giúp đồng nội tệ giữ được mốc tâm lý 90 rupee đổi 1 USD.

Dữ liệu công bố sau giờ giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy vị thế bán USD kỳ hạn ngắn của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) tăng lên 63,6 tỉ USD trong tháng 10. Con số này phản ánh nỗ lực gia tăng của cơ quan này nhằm giảm bớt áp lực lên đồng rupee.

ANZ nhận định: “Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đang chậm lại. Nếu mức thuế cao được duy trì, rủi ro đối với tăng trưởng, tài khoản vãng lai và cán cân thanh toán của Ấn Độ sẽ tăng lên, nhiều khả năng khiến rupee tiếp tục yếu đi”.

Tổ chức này dự báo đồng nội tệ có thể giảm xuống 91,30 rupee đổi 1 USD vào cuối năm 2026, trong trường hợp thuế quan 50% Mỹ đặt ra được giữ nguyên. Một thỏa thuận thương mại giảm mức thuế xuống khoảng 15-20% có thể giúp rupee phục hồi về vùng 88 - 88,50 rupee đổi 1 USD. Tuy nhiên, ANZ cho biết RBI có thể can thiệp để làm chậm đà tăng, nhằm bổ sung dự trữ ngoại hối.

Theo dữ liệu của ngân hàng trung ương, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đạt 688,1 tỉ USD tính đến ngày 21/11.

Đồng rupee suy yếu trong phiên đầu tuần cũng kéo tỷ giá rupee với nhân dân tệ ở thị trường nước ngoài xuống mức thấp kỷ lục 12,69 rupee đổi 1 nhân dân tệ. Chỉ số USD giảm nhẹ. Các đồng tiền châu Á diễn biến trái chiều.

Theo Reuters