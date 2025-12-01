Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 công việc cực ‘khát nhân lực’ trong 10 năm tới, lương lên đến 3,5 tỷ đồng/năm, cần tuyển số lượng tới trăm nghìn người

01-12-2025

Dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, dưới đây là 10 nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2034.

Theo dự báo mới nhất của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), dù tốc độ tạo việc làm của Mỹ chậm hơn thập kỷ trước, nền kinh tế nước này vẫn có thể bổ sung thêm 5,2 triệu việc làm trong giai đoạn năm 2024–2034. Tổng mức tăng việc làm dự kiến đạt 3,1%.

Báo cáo cho biết hai lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất đến năm 2034 là y tế - dịch vụ xã hội và nhóm dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật. Hai nhóm này có tốc độ tăng tương ứng là 8,4% và 7,5%.

Trong các lĩnh vực trên, nhóm nghề tăng nhanh nhất gồm hỗ trợ y tế như y tá và trợ lý bác sĩ, cùng nhóm nghề máy tính và toán học như nhà khoa học dữ liệu và chuyên viên an ninh mạng. Tốc độ tăng dự kiến lần lượt là 12,4% và 10,1%.

Trưởng bộ phận Emily Krutsch tại BLS cho biết ngành y tế sẽ tăng trưởng mạnh vì dân số Mỹ đang già hóa. Bà nói: “Nhóm dân số lớn tuổi cần nhiều dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ hơn”.

Với nhóm nghề máy tính và toán học, bà Krutsch cho rằng sự phát triển của công nghệ AI sẽ khiến nhu cầu nhân lực tăng nhanh. Bà dự báo tốc độ tuyển dụng ở những vị trí phát triển, thử nghiệm và triển khai các công cụ AI sẽ tăng mạnh.

Bà cũng cho biết các vị trí an ninh mạng sẽ tiếp tục mở rộng vì “nhu cầu bảo vệ dữ liệu và xây dựng hệ thống an toàn đang tăng”.

Bà Krutsch nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng của từng công việc không phải là dữ liệu quan trọng duy nhất cần chú ý. Ví dụ, hai nghề có tốc độ phát triển nhanh nhất là kỹ thuật viên tuabin gió và kỹ thuật viên lắp đặt điện mặt trời. Nhưng tổng số việc làm hai nghề này chỉ tăng thêm chưa đến 20.000 vào năm 2034.

Dựa trên dữ liệu của BLS, dưới đây là 10 nghề tăng trưởng nhanh nhất đến năm 2034, kèm số việc làm mới dự kiến và thu nhập bình quân năm 2024. Một số công việc có mức lương lên đến 3,5 tỷ đồng/năm.

Theo CNBC

Thị trường lao động Mỹ xuất hiện dấu hiệu báo động, dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng gấp đôi lên 84%

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

