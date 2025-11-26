Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường lao động Mỹ xuất hiện dấu hiệu báo động, dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng gấp đôi lên 84%

26-11-2025 - 10:00 AM | Tài chính quốc tế

Thị trường lao động Mỹ xuất hiện dấu hiệu báo động, dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng gấp đôi lên 84%

Theo báo cáo ngày 25/11 của công ty ADP, thị trường lao động Mỹ tiếp tục xuất hiện thêm dấu hiệu suy yếu khi tốc độ sa thải tăng lên trong 4 tuần qua.

ADP cho biết các doanh nghiệp tư nhân giảm bình quân 13.500 việc làm mỗi tuần trong 4 tuần trở lại đây. Con số này cao hơn nhiều so với mức giảm 2.500 việc làm mỗi tuần trong bản cập nhật tuần trước.

Trong bối cảnh chính phủ đóng cửa khiến nhiều báo cáo dữ liệu bị trì hoãn, các nguồn thông tin thay thế như dữ liệu của ADP đang lấp đầy khoảng trống trong bức tranh kinh tế.

Các cơ quan như Cục Thống kê Lao động và Cục Phân tích Kinh tế đã thông báo lịch công bố dữ liệu điều chỉnh. Tuy nhiên, báo cáo quan trọng như số liệu việc làm phi nông nghiệp hằng tháng sẽ phải tới tháng 12 mới được công bố.

Khi Fed nhóm họp vào ngày 9-10/12, các nhà hoạch định chính sách sẽ thiếu nhiều dữ liệu thường dùng. Tuy vậy, trong những ngày gần đây, một số quan chức Fed đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Diễn biến này khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng và nghiêng về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán khả năng hơn 84% Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Chỉ vài ngày trước, tỷ lệ này ở mức 40%.

Nhà kinh tế trưởng Jan Hatzius của Goldman Sachs viết trong ghi chú gửi khách hàng cuối tuần qua: "Với báo cáo việc làm tiếp theo được ấn định phát hành ngày 16/12 và chỉ số CPI công bố ngày 18/12, gần như không có yếu tố nào trong lịch công bố dữ liệu có thể cản trở việc cắt giảm lãi suất ngày 10/12".

Ông Hatzius cho biết khi các báo cáo được công bố trở lại, ông dự đoán các chỉ báo thay thế sẽ cho thấy việc làm giảm trong tháng 10, dù Cục Thống kê Lao động tuần trước báo cáo thị trường có thêm 119.000 việc làm trong tháng 9, cao hơn dự báo.

Nhóm Goldman dự báo Fed sẽ phản ứng bằng một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12 và thêm hai lần giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm 2026.

Theo CNBC

Dow Jones nhảy vọt hơn 660 điểm, chứng khoán Mỹ xanh mướt khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày một tăng

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dow Jones nhảy vọt hơn 660 điểm, chứng khoán Mỹ xanh mướt khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày một tăng

Dow Jones nhảy vọt hơn 660 điểm, chứng khoán Mỹ xanh mướt khi kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất ngày một tăng Nổi bật

Nuôi hơn 700.000 lao động, 'phong vũ biểu' của nền kinh tế Nga gánh khoản nợ hơn 50 tỷ USD, Moscow sốt sắng tìm cách giải cứu

Nuôi hơn 700.000 lao động, 'phong vũ biểu' của nền kinh tế Nga gánh khoản nợ hơn 50 tỷ USD, Moscow sốt sắng tìm cách giải cứu Nổi bật

Giấc mơ siêu cường vũ trụ của Trung Quốc

Giấc mơ siêu cường vũ trụ của Trung Quốc

09:47 , 26/11/2025
Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á

09:34 , 26/11/2025
Tuyên bố Nga đang sở hữu 1 thứ trị giá 100 nghìn tỷ USD, nhân vật quyền lực của Moscow cảnh báo hậu quả với phương Tây nếu Mỹ và châu Âu tiếp tục siết trừng phạt

Tuyên bố Nga đang sở hữu 1 thứ trị giá 100 nghìn tỷ USD, nhân vật quyền lực của Moscow cảnh báo hậu quả với phương Tây nếu Mỹ và châu Âu tiếp tục siết trừng phạt

08:24 , 26/11/2025
Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ bác tin bị xóa sổ

Ban Hiệu suất Chính phủ Mỹ bác tin bị xóa sổ

08:00 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên