Thị trường lao động Mỹ xuất hiện dấu hiệu báo động, dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất tăng gấp đôi lên 84%

ADP cho biết các doanh nghiệp tư nhân giảm bình quân 13.500 việc làm mỗi tuần trong 4 tuần trở lại đây. Con số này cao hơn nhiều so với mức giảm 2.500 việc làm mỗi tuần trong bản cập nhật tuần trước.

Trong bối cảnh chính phủ đóng cửa khiến nhiều báo cáo dữ liệu bị trì hoãn, các nguồn thông tin thay thế như dữ liệu của ADP đang lấp đầy khoảng trống trong bức tranh kinh tế.

Các cơ quan như Cục Thống kê Lao động và Cục Phân tích Kinh tế đã thông báo lịch công bố dữ liệu điều chỉnh. Tuy nhiên, báo cáo quan trọng như số liệu việc làm phi nông nghiệp hằng tháng sẽ phải tới tháng 12 mới được công bố.

Khi Fed nhóm họp vào ngày 9-10/12, các nhà hoạch định chính sách sẽ thiếu nhiều dữ liệu thường dùng. Tuy vậy, trong những ngày gần đây, một số quan chức Fed đã bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Diễn biến này khiến thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng và nghiêng về khả năng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng tới.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán khả năng hơn 84% Fed sẽ giảm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Chỉ vài ngày trước, tỷ lệ này ở mức 40%.

Nhà kinh tế trưởng Jan Hatzius của Goldman Sachs viết trong ghi chú gửi khách hàng cuối tuần qua: "Với báo cáo việc làm tiếp theo được ấn định phát hành ngày 16/12 và chỉ số CPI công bố ngày 18/12, gần như không có yếu tố nào trong lịch công bố dữ liệu có thể cản trở việc cắt giảm lãi suất ngày 10/12".

Ông Hatzius cho biết khi các báo cáo được công bố trở lại, ông dự đoán các chỉ báo thay thế sẽ cho thấy việc làm giảm trong tháng 10, dù Cục Thống kê Lao động tuần trước báo cáo thị trường có thêm 119.000 việc làm trong tháng 9, cao hơn dự báo.

Nhóm Goldman dự báo Fed sẽ phản ứng bằng một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12 và thêm hai lần giảm 0,25 điểm phần trăm trong năm 2026.

Theo CNBC