Rúng động: Băng trộm khoan tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt, “cuỗm bay” 927 tỷ đồng tiền tiết kiệm

31-12-2025 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Đức cho biết băng nhóm đã sử dụng máy khoan cỡ lớn để đột nhập phòng két của ngân hàng Sparkasse (Gelsenkirchen) lấy đi tài sản ước tính khoảng 30 triệu euro (khoảng 927 tỷ đồng), khiến hàng trăm khách hàng hoang mang.

Theo thông tin từ cảnh sát công bố ngày 30/12, vụ trộm táo tợn xảy ra tại chi nhánh ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền tây nước Đức. Các đối tượng đã khoan xuyên từ bãi đỗ xe vào phòng két ngầm của ngân hàng, sau đó phá hơn 3.000 hộp ký gửi an toàn để lấy tiền mặt, vàng và trang sức.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi hệ thống báo cháy kích hoạt vào rạng sáng 29/12. Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường đã phát hiện một lỗ khoan lớn dẫn thẳng vào khu vực phòng két. Điều tra ban đầu cho thấy nhóm trộm có thể đã ở bên trong ngân hàng suốt cả cuối tuần để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhân chứng cho biết đã nhìn thấy nhiều người đàn ông mang theo các túi lớn di chuyển trong cầu thang của bãi đỗ xe vào đêm 27 đến rạng sáng 28/12. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại một chiếc Audi RS6 màu đen rời khỏi bãi đỗ xe vào sáng sớm 29/12, bên trong là những người đeo mặt nạ. Biển số xe được xác định là đồ ăn cắp, lấy từ thành phố Hanover trước đó.

Hiện trường sự việc


Hiện các nghi phạm vẫn đang bỏ trốn. Cảnh sát nhận định đây là một vụ đột nhập được tổ chức cực kỳ chuyên nghiệp. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với AFP rằng vụ việc “được thực hiện rất bài bản”, thậm chí ví von với các phi vụ trong bộ phim nổi tiếng Ocean’s Eleven. “Cần rất nhiều kiến thức từ trước và năng lượng phạm tội lớn để lên kế hoạch và thực hiện trót lọt như vậy”, người này cho biết.

Cảnh sát cho hay hơn 3.000 hộp ký gửi có giá trị bảo hiểm trung bình khoảng 10.000 euro (khoảng 309 triệu đồng) mỗi hộp, từ đó ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 30 triệu euro (khoảng 927 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhiều nạn nhân đã trình báo rằng giá trị tài sản bị mất của họ vượt xa mức được bảo hiểm.

Trong ngày 30/12, hàng trăm khách hàng bức xúc đã tập trung bên ngoài chi nhánh ngân hàng để yêu cầu thông tin, song bị cảnh sát ngăn lại nhằm đảm bảo an ninh. Ngân hàng buộc phải đóng cửa sau khi xuất hiện các mối đe dọa nhắm vào nhân viên.

“Chúng tôi vẫn có mặt tại hiện trường để theo dõi tình hình. Mọi thứ hiện đã lắng xuống đáng kể”, người phát ngôn cảnh sát cho biết.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra và kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin liên quan đến vụ trộm.

Nguồn: The Straight Times

