Pháp bắt 2 nghi phạm đầu tiên trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố Paris, 2 người đàn ông bị bắt có nguồn gốc từ khu ngoại ô Seine-Saint-Denis, khu vực vốn nổi tiếng với nhiều băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Một trong hai nghi phạm bị bắt tại sân bay Charles de Gaulle vào tối 25/10, khi đang chuẩn bị lên máy bay rời khỏi nước Pháp. Cả hai hiện bị tạm giữ 96 giờ để thẩm vấn bởi lực lượng chống tội phạm có tổ chức.

Bà Laure Beccuau, Công tố trưởng Paris, xác nhận các cuộc bắt giữ được tiến hành bởi đơn vị chống cướp có vũ trang (BRI). Bà đồng thời bày tỏ lo ngại việc rò rỉ thông tin sớm trên truyền thông có thể cản trở hoạt động điều tra, khi hơn 100 điều tra viên đang được huy động nhằm truy tìm toàn bộ nhóm tội phạm và thu hồi số trang sức bị đánh cắp.

Vụ trộm xảy ra vào ngày 19/10 (theo giờ địa phương), khi một nhóm đối tượng đã dùng giàn nâng cơ giới để leo lên ban công dẫn vào phòng trưng bày Apollo - nơi lưu giữ các báu vật hoàng gia Pháp. Sau khi phá cửa sổ, nhóm này nhanh chóng đập vỡ tủ trưng bày và lấy đi 8 món trang sức quý hiếm có tổng giá trị ước tính 88 triệu Euro (hơn 100 triệu USD).

Vị trí nơi nhóm trộm thâm nhập vào Bảo tàng Louvre hôm 19/10/2025 (Ảnh: Google Earth)

Theo điều tra sơ bộ, nhóm tội phạm chỉ mất khoảng 7 phút để hoàn tất vụ trộm và tẩu thoát bằng xe máy. Đáng chú ý, vụ việc diễn ra giữa ban ngày, chỉ cách trụ sở cảnh sát Paris khoảng 800 m, khiến dư luận phẫn nộ và nhiều nghị sĩ Pháp coi đây là "một nỗi nhục quốc gia".

Các món trang sức bị đánh cắp bao gồm vương miện của Hoàng hậu Eugenie (vợ Hoàng đế Napoleon III) và vòng cổ ngọc lục bảo - kim cương do Hoàng đế Napoleon tặng Hoàng hậu Marie Louise. Những báu vật này được xem là biểu tượng của di sản hoàng gia Pháp thế kỷ XIX.

Sau vụ việc, Bảo tàng Louvre - điểm đến văn hóa thu hút hơn 9 triệu du khách mỗi năm - buộc phải đóng cửa 3 ngày để kiểm tra hệ thống an ninh. Báo cáo nội bộ cho thấy 1/3 khu trưng bày quanh hiện trường không có camera giám sát, làm dấy lên tranh cãi về tình trạng đầu tư thiếu thốn cho công tác bảo vệ di sản quốc gia.

Công tố Paris khẳng định cuộc điều tra vẫn đang được mở rộng, với mục tiêu thu hồi toàn bộ các báu vật bị đánh cắp và truy bắt những kẻ chủ mưu phía sau vụ cướp tinh vi nhất trong lịch sử bảo tàng này.