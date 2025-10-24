Bằng chứng mới trong vụ trộm bảo tàng Louvre: Tìm thấy hơn 150 mẫu ADN, camera ghi lại cảnh bất ngờ

Các nhà điều tra đã tìm thấy "hơn 150 dấu vết DNA, dấu vân tay và các dấu vết khác" tại hiện trường, Công tố viên Paris Laure Beccuau tiết lộ hôm thứ Năm (23/10).

Những mẫu này đến từ một chiếc mũ bảo hiểm, máy cắt góc, găng tay, áo vest và các vật dụng khác mà 4 tên trộm đã sử dụng và bỏ lại.

"Việc phân tích cần thời gian, mặc dù đây là ưu tiên hàng đầu của phòng thí nghiệm. Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả trong vài ngày tới, điều này có thể mang lại manh mối, đặc biệt nếu những kẻ gây án đã có hồ sơ [tiền án]," bà Beccuau nói.

Hơn 150 mẫu ADN và các dấu vết được tìm thấy

Vụ trộm chấn động xảy ra vào Chủ nhật (19/10). Những tên trộm trùm đầu, đeo mặt nạ đã trèo lên một chiếc thang kéo dài để vào ban công Louvre, sau đó đột nhập vào Phòng trưng bày Apollo – nơi lưu giữ những món trang sức vương miện còn sót lại của Pháp.

Chúng đã lấy đi tám món trang sức từng thuộc về các hoàng hậu và nữ hoàng Pháp, với giá trị ước tính 88 triệu euro (gần 2.700 tỷ đồng).

Kế hoạch trộm ban đầu thất bại

Có một thông tin gây bất ngờ là ban đầu, những tên trộm đã thất bại trong việc mở tủ trưng bày trang sức bằng máy cắt góc.

Theo báo cáo của Le Parisien, dựa trên cảnh quay CCTV, những kẻ này cuối cùng phải dùng các công cụ khác để tạo ra những lỗ hổng nhỏ trên tủ và lấy trang sức ra bằng tay.

CCTV cũng cho thấy hệ thống báo động nội bộ đã hoạt động hoàn hảo ngay lập tức. Còi báo động đầu tiên vang lên lúc 9:34 sáng Chủ nhật, khi bọn trộm dùng dụng cụ điện để phá cửa sổ ban công.

Hai nhân viên bảo tàng đã cố gắng đuổi trộm trước khi chúng phá được tủ trưng bày, nhưng cảnh quay cho thấy nhân viên đã phải rút lui, có thể vì lo sợ những kẻ đột nhập có vũ khí.

Giám đốc Louvre, Laurence des Cars, đã thừa nhận rằng những tên trộm đã lợi dụng một điểm mù trong hệ thống giám sát an ninh để leo qua các bức tường bên ngoài bảo tàng.

Bà cho biết sẽ thúc đẩy việc thành lập một đồn cảnh sát bên trong Louvre và hạn chế đỗ xe xung quanh bảo tàng để ngăn chặn xe cộ đỗ quá gần. Bà cũng cam kết nâng cấp mạng lưới CCTV của bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới này.

Dù CCTV tại bảo tàng có lỗi, công tố viên Beccuau lưu ý rằng camera an ninh công cộng và tư nhân ở những nơi khác đã giúp các thám tử theo dõi những tên trộm "ở Paris và các khu vực lân cận."

Bà bày tỏ sự lạc quan: "Với tất cả sự chú ý của truyền thông về vụ cướp này, tôi hy vọng bọn cướp sẽ không thực sự dám di chuyển với những món trang sức đó."

Nguồn: DW