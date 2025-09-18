Bảo tàng Pháp bị đánh cắp mẫu vật vàng trị giá 600.000 Euro

(Ảnh: AFP)

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ gian được cho là đã sử dụng thiết bị chuyên dụng như máy mài góc và đèn khò để đột nhập vào khu phức hợp ven sông. Hiện chưa xác định chính xác thời điểm vụ việc xảy ra. Bảo tàng đã phải tạm thời đóng cửa khu trưng bày để tiến hành kiểm kê toàn bộ bộ sưu tập.

Các mẫu vàng bị lấy đi vốn thuộc bộ sưu tập quốc tế của bảo tàng, không chỉ có giá trị thị trường mà còn mang ý nghĩa di sản. Một trong những hiện vật quý hiếm nhất là khối vàng - thạch anh tự nhiên kích thước 9 x 8,5 cm, khai thác từ mỏ Donatia (California, Mỹ).

Tuy nhiên, đây không phải là vụ việc đơn lẻ, bởi hệ thống bảo tàng tại Pháp thời gian qua liên tục trở thành mục tiêu của tội phạm. Đầu tháng 9/2025, Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở Limoges bị kẻ trộm đột nhập, lấy đi 2 chiếc đĩa và 1 bình sứ Trung Quốc được công nhận là bảo vật quốc gia, gây thiệt hại ước tính 6,5 triệu Euro. Tháng 11/2024, 4 đối tượng đã dùng rìu và gậy bóng chày phá tủ kính tại Bảo tàng Cognacq-Jay ở Paris giữa ban ngày, lấy đi một loạt tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 18.

Chuỗi sự việc này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về an ninh tại các cơ sở văn hóa Pháp, nơi lưu giữ nhiều báu vật có giá trị lịch sử và nghệ thuật vô giá. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có biện pháp kiểm soát và bảo vệ nghiêm ngặt hơn, hệ thống bảo tàng sẽ tiếp tục là mục tiêu hấp dẫn của tội phạm có tổ chức.