Trộm đột nhập bảo tàng tại Pháp, đánh cắp đồ sứ cổ trị giá 11 triệu USD

Mặt tiền Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở thành phố Limoges, Pháp.

Ba tác phẩm nghệ thuật bằng sứ cổ này đã bị đánh cắp trong một vụ đột nhập vào Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở thành phố Limoges vào rạng sáng 4/9. Theo ước tính ban đầu được cung cấp cho cảnh sát, những tác phẩm bị mất có giá trị khoảng 9,5 triệu Euro (khoảng 11 triệu USD).

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 3h15 ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Những kẻ đột nhập đã đập vỡ cửa sổ, kích hoạt hệ thống báo động của bảo tàng. Bọn trộm đã nhanh chóng lấy đi các hiện vật trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Những kẻ tình nghi đã đột nhập vào phòng trưng bày lịch sử, lấy cắp 2 chiếc đĩa sứ Trung Quốc đặc biệt quan trọng (có niên đại từ thế kỷ 14 và 15) cùng 2 chiếc bình sứ Trung Quốc (có niên đại từ thế kỷ 18). Theo đại diện bảo tàng, tất cả những món đồ bị trộm đều được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhân viên bảo vệ đã lập tức báo cảnh sát ngay khi có báo động nhưng nhóm trộm đã tẩu thoát trước khi cảnh sát đến nơi.

Bảo tàng gốm sứ của Pháp đã bị trộm đột nhập vào đêm 3/9, rạng sáng 4/9, với thiệt hại ước tính lên tới 11 triệu USD

Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra về "vụ trộm cắp nghiêm trọng tài sản văn hóa được trưng bày tại một bảo tàng Pháp, được thực hiện theo nhóm và gây thiệt hại tài sản". Công tố viên Emilie Abrantes của thành phố Limoges cho biết lực lượng bảo vệ đã báo động và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng các nghi phạm đã bỏ trốn.

"Hệ thống an ninh đã hoạt động nhưng có thể cần phải xem xét lại" - Thị trưởng thành phố Limoges, ông Emile Roger Lombertie, nói với các phóng viên - "Tất cả các bảo tàng lớn trên thế giới đều từng bị đánh cắp hiện vật vào lúc này hay lúc khác".

Ông Lombertie nói thêm trước khi đưa ra giả thuyết về vụ trộm: "Nhiều khả năng các nhà sưu tập đã ra lệnh đánh cắp những cổ vật".

Theo trang web của Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché, bảo tàng này lưu giữ khoảng 18.000 tác phẩm, bao gồm bộ sưu tập đồ sứ Limoges công cộng lớn nhất.

Ngày 5/9, một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra tại Bảo tàng Hieron ở miền Đông nước Pháp, trong đó nhóm tội phạm đã cướp đi số trang sức trị giá hàng triệu Euro.