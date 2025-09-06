Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trộm đột nhập bảo tàng tại Pháp, đánh cắp đồ sứ cổ trị giá 11 triệu USD

06-09-2025 - 11:11 AM | Tài chính quốc tế

Hai đĩa sứ và một bình sứ cổ được coi là bảo vật quốc gia đã bị đánh cắp vào rạng sáng 4/9 tại Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở TP Limoges, miền Trung nước Pháp.

Mặt tiền Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở thành phố Limoges, Pháp (Ảnh: AFP)

Mặt tiền Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở thành phố Limoges, Pháp.

Ba tác phẩm nghệ thuật bằng sứ cổ này đã bị đánh cắp trong một vụ đột nhập vào Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché ở thành phố Limoges vào rạng sáng 4/9. Theo ước tính ban đầu được cung cấp cho cảnh sát, những tác phẩm bị mất có giá trị khoảng 9,5 triệu Euro (khoảng 11 triệu USD).

Vụ trộm xảy ra vào khoảng 3h15 ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Những kẻ đột nhập đã đập vỡ cửa sổ, kích hoạt hệ thống báo động của bảo tàng. Bọn trộm đã nhanh chóng lấy đi các hiện vật trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Những kẻ tình nghi đã đột nhập vào phòng trưng bày lịch sử, lấy cắp 2 chiếc đĩa sứ Trung Quốc đặc biệt quan trọng (có niên đại từ thế kỷ 14 và 15) cùng 2 chiếc bình sứ Trung Quốc (có niên đại từ thế kỷ 18). Theo đại diện bảo tàng, tất cả những món đồ bị trộm đều được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhân viên bảo vệ đã lập tức báo cảnh sát ngay khi có báo động nhưng nhóm trộm đã tẩu thoát trước khi cảnh sát đến nơi.

Trộm đột nhập bảo tàng tại Pháp, đánh cắp đồ sứ cổ trị giá 11 triệu USD- Ảnh 2.

Bảo tàng gốm sứ của Pháp đã bị trộm đột nhập vào đêm 3/9, rạng sáng 4/9, với thiệt hại ước tính lên tới 11 triệu USD

Các công tố viên đã mở một cuộc điều tra về "vụ trộm cắp nghiêm trọng tài sản văn hóa được trưng bày tại một bảo tàng Pháp, được thực hiện theo nhóm và gây thiệt hại tài sản". Công tố viên Emilie Abrantes của thành phố Limoges cho biết lực lượng bảo vệ đã báo động và cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng các nghi phạm đã bỏ trốn.

"Hệ thống an ninh đã hoạt động nhưng có thể cần phải xem xét lại" - Thị trưởng thành phố Limoges, ông Emile Roger Lombertie, nói với các phóng viên - "Tất cả các bảo tàng lớn trên thế giới đều từng bị đánh cắp hiện vật vào lúc này hay lúc khác".

Ông Lombertie nói thêm trước khi đưa ra giả thuyết về vụ trộm: "Nhiều khả năng các nhà sưu tập đã ra lệnh đánh cắp những cổ vật".

Theo trang web của Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouché, bảo tàng này lưu giữ khoảng 18.000 tác phẩm, bao gồm bộ sưu tập đồ sứ Limoges công cộng lớn nhất.

Ngày 5/9, một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra tại Bảo tàng Hieron ở miền Đông nước Pháp, trong đó nhóm tội phạm đã cướp đi số trang sức trị giá hàng triệu Euro.

Công trình biểu tượng của nước Pháp từng 2 lần bị một người đàn ông... bán sắt vụn: Trí thông minh bị dùng sai chỗ và cái chết trong tù tội

Theo Quỳnh Chi

VTV

Từ Khóa:
pháp, bảo tàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Số liệu việc làm giảm sốc nhưng giới chuyên gia lập tức 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng của thị trường: Khả năng Fed hạ lãi suất mạnh tay là rất thấp!

Số liệu việc làm giảm sốc nhưng giới chuyên gia lập tức 'dội gáo nước lạnh' vào kỳ vọng của thị trường: Khả năng Fed hạ lãi suất mạnh tay là rất thấp! Nổi bật

Cư dân mạng bảo Elon Musk không được mời tới bữa tiệc của ông Trump với các lãnh đạo công nghệ ở Nhà Trắng, chính chủ phản ứng thế nào?

Cư dân mạng bảo Elon Musk không được mời tới bữa tiệc của ông Trump với các lãnh đạo công nghệ ở Nhà Trắng, chính chủ phản ứng thế nào? Nổi bật

WHO cảnh báo "bệnh chảy máu mắt" lan rộng tại châu Phi

WHO cảnh báo "bệnh chảy máu mắt" lan rộng tại châu Phi

10:45 , 06/09/2025
Cảnh sát đột kích công trường siêu nhà máy của Hyundai ở Mỹ, bắt giữ 475 người, hầu hết là công dân Hàn Quốc

Cảnh sát đột kích công trường siêu nhà máy của Hyundai ở Mỹ, bắt giữ 475 người, hầu hết là công dân Hàn Quốc

10:10 , 06/09/2025
Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống

09:56 , 06/09/2025
Bóng đen thất nghiệp bao phủ nền kinh tế số 1 thế giới

Bóng đen thất nghiệp bao phủ nền kinh tế số 1 thế giới

09:18 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên