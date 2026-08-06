Thống đốc Fed: Sẵn sàng tăng lãi suất, cảnh báo Mỹ “không còn nhiều thời gian”

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook cho biết bà để ngỏ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức quá cao.

Phát biểu tại sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận Anchorage Economic Development Corporation ở bang Alaska, bà Lisa Cook nhấn mạnh: “Nếu lạm phát không bắt đầu hạ nhiệt, tôi sẵn sàng hành động bằng cách tăng lãi suất nếu cần thiết”.

Theo bà Cook, ở thời điểm hiện tại, rủi ro đối với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Fed lớn hơn rủi ro đối với thị trường lao động. Nếu phải tăng lãi suất, Fed sẽ cân nhắc kỹ tác động của quyết định này đối với toàn bộ nền kinh tế trước khi hành động.

Theo vị Thống đốc, Fed không còn nhiều dư địa để xử lý khi lạm phát đã vượt mục tiêu 2% trong thời gian dài.

Theo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - lạm phát tháng 6 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

"Nếu lạm phát ăn sâu vào giá cả và tiền lương, việc kiểm soát sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong bối cảnh hiện nay, Fed không còn đủ thời gian để tiếp tục chờ đợi như trước", bà Cook nhận định.

Tuần trước, bà Cook nằm trong nhóm quan chức bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% - 3,75%,.

Tuy nhiên, quyết định này vấp phải sự phản đối của ba thành viên Fed, những người cho rằng ngân hàng trung ương cần nâng lãi suất ngay để kiềm chế áp lực giá cả.

Trước đó, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams và Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cũng phát tín hiệu sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất nếu tình hình lạm phát không cải thiện.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tiếp tục tránh đưa ra định hướng về lộ trình lãi suất trong thời gian tới cũng như không bình luận nhiều về cách Fed đưa ra các quyết định chính sách.

Bà Cook cho biết việc giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp gần nhất là phù hợp vì Fed cần thêm thời gian để đánh giá xu hướng lạm phát. Theo bà, một số yếu tố đẩy giá cả tăng cao như thuế quan, xung đột tại Trung Đông và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) có thể dần hạ nhiệt, qua đó giúp giảm áp lực lạm phát.

Dù vậy, bà nhấn mạnh Fed vẫn kiên định với mục tiêu ổn định giá cả.

Đề cập đến nền kinh tế Mỹ, bà Cook cho rằng tâm lý bi quan của người tiêu dùng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có lạm phát kéo dài.

Về trí tuệ nhân tạo, bà nhận định những dự báo bi quan nhất về việc AI khiến người lao động mất việc hàng loạt đến nay vẫn chưa xảy ra, dù rủi ro này vẫn cần tiếp tục được theo dõi.

Theo Reuters