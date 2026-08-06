Phát hiện 2 thùng các-tông chứa 24 tỷ đồng tiền mặt bị vứt bên vệ đường cao tốc

Một sĩ quan của Đội Tuần tra Xa lộ California (CHP) đã thu giữ gần 1 triệu USD tiền mặt sau khi các nghi phạm ném 2 thùng các-tông chứa tiền ra bên lề đường trong lúc bỏ chạy.

Theo CHP Merced, vụ việc xảy ra trên quốc lộ liên bang số 5, thuộc hạt Fresno, bang California.

Trong quá trình tuần tra, sĩ quan CHP phát hiện 3 ô tô di chuyển cùng nhau và ra hiệu cho một chiếc dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành, buộc cảnh sát phải truy đuổi.

Trong lúc bỏ chạy, một trong 2 xe còn lại đã cố tình chặn đầu xe tuần tra nhằm cản trở lực lượng chức năng, nhưng viên sĩ quan vẫn vượt qua được.

Sau đó, tài xế của chiếc xe bị truy đuổi dừng xe bên lề đường gần khu vực Firebaugh, rồi ném 2 thùng các-tông xuống vệ đường trước khi tiếp tục bỏ trốn.

Cảnh sát đã bắt giữ hai trong ba tài xế, trong đó có người ném các thùng các-tông

Kiểm tra số tang vật thu được, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 915.000 USD (24 tỷ VNĐ) tiền mặt bên trong thùng. Cảnh sát cũng thu giữ nhiều bộ đàm. Điều này cho thấy 3 phương tiện đã sử dụng thiết bị này để liên lạc và phối hợp trong suốt hành trình.

Trong quá trình kiểm tra, chó nghiệp vụ K9 Beny đã phát hiện mùi ma túy bám trên số tiền mặt. Điều tra ban đầu cho thấy các nghi phạm đang lái xe về phía bắc để mua cần sa.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ và phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng (felony). Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính các đối tượng cũng như nguồn gốc của số tiền gần 1 triệu USD.

Theo ACB.com



