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Đàn voi 7 con xâm chiếm ruộng ngô rồi lăn ra ngủ say sưa, cảnh tượng khiến chuyên gia 11 năm kinh nghiệm cũng phải kinh ngạc

| | Tài chính quốc tế

Một đoạn video quay từ trên cao tại thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ghi lại cảnh 7 con voi châu Á nằm ngủ ngay giữa ruộng ngô, tạo nên khung cảnh vừa hiếm gặp vừa yên bình.

Thời gian gần đây, đoạn clip ghi lại cảnh 7 con voi châu Á nằm ngủ giữa ruộng ngô ở trấn Khang Bình, huyện Giang Thành, thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thu hút sự chú ý.

Những con voi nằm sát nhau, cuộn mình nghỉ ngơi ngay giữa ruộng ngô sau khi kiếm ăn. Hình ảnh này khiến nhiều người thích thú bởi khung cảnh yên bình, đáng yêu. Đặc biệt, một chú voi con còn duỗi người trong lúc ngủ, tạo nên khoảnh khắc vô cùng thú vị.

Đàn voi 7 con xâm chiếm ruộng ngô rồi lăn ra ngủ say sưa, cảnh tượng khiến chuyên gia 11 năm kinh nghiệm cũng phải kinh ngạc- Ảnh 1.

Ảnh: QQ News

Được biết, 7 con voi được các nhân viên giám sát voi châu Á phát hiện tại một ruộng ngô ở trấn Khang Bình. Thời điểm này, khu vực liên tục có nhiều ngày trời âm u, thỉnh thoảng xuất hiện mưa. Theo nhân viên giám sát Địch Phát Hưng, vào mùa mưa, khi thời tiết tạnh ráo, voi châu Á thường ra ngoài hoạt động nhiều hơn.

Huyện Giang Thành hiện có 61 con voi châu Á hoang dã thường xuyên hoạt động, được chia thành nhiều đàn. 7 con voi xuất hiện trên ruộng ngô lần này thuộc đàn lớn nhất tại địa phương, với tổng cộng 28 con.

Khi 7 con voi nằm ngủ trên ruộng, 21 con còn lại đang hoạt động trong khu rừng gần đó. Sau khi ăn ngô, 7 con voi đã nằm xuống ngay tại ruộng và ngủ say.

Địch Phát Hưng đã có 11 năm làm công việc giám sát voi hoang dã. Khi mới bắt đầu, ông chưa có máy bay không người lái nên thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đàn voi. Từ năm 2021, thiết bị bay không người lái được đưa vào sử dụng, giúp việc theo dõi đàn voi thuận lợi hơn.

Clip được ghi lại

Điều đặc biệt nằm ở chỗ đàn voi lần này ngủ ngay trên ruộng ngô, thay vì di chuyển vào rừng như thường lệ. Theo kinh nghiệm của Địch Phát Hưng, khi đàn voi nghỉ ngơi, ít nhất một con thường đảm nhiệm việc cảnh giới. Thế nhưng lần này, cả 7 con voi đều nằm ngủ mà không có cá thể nào đứng canh. Địch Phát Hưng cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy đàn voi tương đối yên tâm với môi trường xung quanh trong điều kiện được bảo vệ.

Tại trấn Khang Bình, khu vực voi châu Á thường xuyên hoạt động có mức độ giao thoa khá lớn với nơi con người sinh sống. Vì vậy, các nhân viên giám sát phải dậy từ sáng sớm để xác định vị trí đàn voi, nhanh chóng phát cảnh báo và cập nhật vị trí của chúng cho người dân nhằm nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách an toàn với đàn voi.

Việc đàn voi xuất hiện trên ruộng cũng khiến một số hộ dân bị ảnh hưởng. Theo Địch Phát Hưng, những hộ có ruộng bị đàn voi tác động sẽ được bồi thường. Với ngô đã đến kỳ thu hoạch, mức bồi thường là 1.017 nhân dân tệ/mẫu, tương đương khoảng 3,9 triệu đồng.

Sau khi đàn voi rời đi, người dân có thể báo vụ việc với công ty bảo hiểm. Nhân viên phụ trách sẽ đến tận nơi kiểm tra, xác định thiệt hại, sau đó người dân có thể hoàn tất thủ tục bồi thường trực tuyến.

Nguồn: QQ News

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Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

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