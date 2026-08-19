Tổng thống Putin thừa nhận về nền kinh tế Nga

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và Các Dự án Quốc gia, Tổng thống Nga Putin cho biết: "Theo số liệu thống kê, động lực kinh tế nhìn chung ở mức khiêm tốn nhưng tích cực. Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đạt khoảng 1%".

Ông Putin lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm áp lực từ bên ngoài và các cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở công nghiệp và hạ tầng.

Trong cuộc họp, tổng thống cho biết, các bên cũng sẽ thảo luận về kế hoạch đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn của Nga, bao gồm các lĩnh vực quan trọng như dân số, giáo dục, chất lượng môi trường sống, vị thế về công nghệ và chuyển đổi số.

"Và dĩ nhiên, một trong những mục tiêu quốc gia là phát triển ổn định, nền kinh tế trong nước chất lượng cao và đạt được tốc độ tăng trưởng tốt hơn trên nhiều lĩnh vực. Tôi dự định bắt đầu với chủ đề này", Tổng thống Putin nói.

Theo TASS﻿