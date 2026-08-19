Lợi nhuận Xiaomi 'bốc hơi' 43%, lượng smartphone xuất xưởng giảm kỷ lục: Chuyện gì đây?

Hãng sản xuất điện thoại thông minh và xe điện Trung Quốc Xiaomi vừa ghi nhận lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2026 giảm 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 14,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 16,52 tỷ HKD). Đây là hệ quả của làn sóng chi phí linh kiện gia tăng cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành.

Tính riêng trong quý II, lợi nhuận ròng điều chỉnh giảm 42,6% xuống 6,22 tỷ nhân dân tệ, không đạt mức kỳ vọng 6,6 tỷ nhân dân tệ của thị trường. Doanh thu quý II cũng dừng lại ở mức 108,9 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,1% và thấp hơn so với con số 112,2 tỷ nhân dân tệ mà các chuyên gia phân tích dự báo.

Doanh thu từ mảng Điện thoại thông minh × AIoT giảm 11,3% xuống 84 tỷ nhân dân tệ, trong đó doanh thu từ điện thoại thông minh giảm 7,5%, còn 42,1 tỷ nhân dân tệ.

Đà sụt giảm này xuất phát từ việc lượng điện thoại thông minh xuất xưởng giảm 26,5% xuống 31,2 triệu chiếc trong bối cảnh cầu tiêu dùng toàn cầu suy yếu do giá linh kiện tăng cao. Tuy nhiên, tác động tiêu cực lên doanh số bán điện thoại đã phần nào được bù đắp nhờ giá bán trung bình (ASP) đạt mức kỷ lục 1,351 nhân dân tệ, tăng 25,9%.

Chuyên gia đánh giá chiến lược "cao cấp hóa" (Premiumization) dù giúp nâng giá bán trung bình (ASP) lên mức cao kỷ lục, nhưng vẫn chưa đủ sức trở thành bệ đỡ tài chính vững chắc. Mảng điện thoại cao cấp của Xiaomi phải đối mặt với hai thách thức lớn: sức ép cạnh tranh nghẹt thở từ Apple, Samsung ở phân khúc toàn cầu, và đà phục hồi mạnh mẽ của Huawei tại thị trường nội địa. Trong khi đó, việc chuyển dịch gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng giữa lúc sức mua toàn cầu suy yếu vô hình trung đẩy nhóm khách hàng nhạy cảm về giá rời xa thương hiệu.

Lợi nhuận Xiaomi 'bốc hơi' 43% (Nguồn: The Standard)

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Xiaomi phải phân tán nguồn lực cho mảng xe điện (EV). Dù doanh số giao xe tăng trưởng khả quan, dự án xe điện vẫn đang trong giai đoạn "ngốn tiền" cho R&D và mở rộng hạ tầng sản xuất.

Phân tích từ AndroidPure chỉ ra rằng để bảo vệ biên lợi nhuận, Xiaomi buộc phải thu hẹp sản xuất các dòng điện thoại giá rẻ/tầm trung vốn là cần câu cơm giúp hãng lấy thị phần, dẫn đến việc mất đi một lượng lớn khách hàng nhạy cảm về giá. Theo TechCentral, đây cũng là nhà sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong Top 5 thị phần toàn cầu do phần lớn doanh số của hãng nằm ở phân khúc phổ thông. Sự bùng nổ chi phí chip nhớ đã ép biên lợi nhuận mảng smartphone của Xiaomi lao dốc.

Liên quan đến đà tăng giá này của chip, Chủ tịch Xiaomi William Lu dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại trong nửa cuối năm, dù mặt bằng giá chung vẫn duy trì ở mức cao. Ông nói thêm rằng giai đoạn khó khăn nhất của ngành công nghiệp điện thoại thông minh dường như đã qua đi.

Trong quý kết thúc vào tháng 6, doanh thu từ mảng Xe điện thông minh, Trí tuệ nhân tạo (AI) và các sáng kiến mới khác tăng 17,1%, đạt 24,9 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, mảng xe điện đóng góp 23,9 tỷ nhân dân tệ, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn đã bàn giao 104.199 xe trong quý, đạt mức tăng trưởng 28,2%.

Doanh thu từ mảng sản phẩm IoT và lối sống giảm 19,2% xuống 31,3 tỷ nhân dân tệ, trong khi mảng dịch vụ internet nhích nhẹ giảm 0,6%, đạt 9 tỷ nhân dân tệ.

Theo: TechCentral, The Standard