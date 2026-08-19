360 Terawatt-giờ điện vừa bị Trung Quốc cắt giảm kỷ lục: Cơn khủng hoảng thừa điện từ "đế chế điện sạch"

Oilprice ngày 17/8 trích báo cáo từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) và Global Energy Monitor (GEM), cho biết Trung Quốc đã cắt giảm tới 360 Terawatt-giờ (TWh) sản lượng điện mặt trời và gió trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 của năm 2026. Sản lượng điện cắt giảm này tăng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Các tổ chức cho biết, toàn bộ lượng điện sạch bị cắt giảm lớn đến mức đủ để đáp ứng tất cả sự tăng trưởng nhu cầu điện của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2026 và cho phép sản lượng điện từ than đá giảm xuống.

Khi các công trình năng lượng mặt trời và gió ở Trung Quốc tăng vọt, lượng điện sản sinh từ các nguồn này cần phải được cắt giảm vào những thời điểm sản lượng vượt quá khả năng hấp thụ của lưới điện.

Ảnh: Oilprice

Theo phân tích của Wood Mackenzie về sự phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc vào cuối năm 2025, việc cắt giảm sản lượng điện từ nguồn năng lượng tái tạo sẽ "gây ra rủi ro lớn đối với sự ổn định thu nhập cùng với sự biến động giá điện".

Wood Mackenzie dự báo rằng tỷ lệ cắt giảm sản lượng điện gió và điện mặt trời trung bình tại Trung Quốc sẽ vượt quá 5% ở 7 và 21 tỉnh, tương ứng, trong 10 năm tới.

Sharon Feng, nhà phân tích cấp cao về thị trường điện Trung Quốc tại Wood Mackenzie, cho biết các tỉnh có tỷ lệ cắt giảm sản lượng điện cao và giá điện biến động mạnh sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư theo cơ chế định giá mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo của Trung Quốc.

Ông Feng nói thêm: "Các nhà phát triển cần đánh giá cẩn thận tình hình lưới điện tỉnh và dự báo giá cả dài hạn khi đưa ra quyết định đầu tư".

Sự gia tăng sản lượng điện từ than đá trong năm 2026 đã khiến lượng điện năng lãng phí từ năng lượng mặt trời và gió ở Trung Quốc tăng vọt lên mức cao kỷ lục.

"Việc mở rộng nhanh chóng công suất điện than đã làm trầm trọng thêm tình trạng dư cung trong hệ thống điện, thể hiện ở cả việc giảm tỷ lệ sử dụng nhà máy điện than và lượng điện sạch bị lãng phí ngày càng tăng", CREA và GEM cho biết trong báo cáo của họ.

Chỉ riêng việc cắt giảm sản lượng điện gió và điện mặt trời đã vượt quá tổng mức tăng nhu cầu điện năng trong cùng kỳ, báo cáo cho biết thêm.

Nguồn: Oilprice