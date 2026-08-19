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Campuchia tìm “ông lớn” của Trung Quốc rót vốn: Hé lộ kế hoạch lớn với cảng biển

| | Tài chính quốc tế

Campuchia đang tìm cách hợp tác với “ông lớn” xây dựng Trung Quốc để huy động vốn, công nghệ cho các dự án cảng biển.

Campuchia tìm “ông lớn” của Trung Quốc rót vốn: Hé lộ kế hoạch lớn với cảng biển- Ảnh 1.

Campuchia hợp tác với tập đoàn xây dựng Trung Quốc

Campuchia đang tìm kiếm hợp tác chiến lược với China Construction Third Engineering Bureau (CCTEB) nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng hàng hải, theo Khmer Times.

Theo kế hoạch được đề xuất, hai bên có thể phối hợp huy động vốn, đưa công nghệ xây dựng tiên tiến vào các dự án cảng biển và đường thủy, đồng thời hợp tác phát triển dự án và đào tạo nhân lực chuyên môn.

Nội dung trên được thảo luận trong cuộc gặp giữa phái đoàn Campuchia do Heng Sothy, Tổng Giám đốc Cục Đường thủy, Vận tải Hàng hải và Cảng thuộc Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia (MPWT), dẫn đầu với Wang Xiaonian, Chủ tịch China Construction Third Engineering Bureau International, đơn vị phụ trách hoạt động quốc tế của CCTEB, tại Bắc Kinh ngày 14/8.

Tại cuộc gặp, phái đoàn Campuchia tìm hiểu các phương pháp xây dựng tiên tiến cũng như kinh nghiệm của CCTEB. Hai bên đồng thời thảo luận về những dự án tiềm năng trong tương lai nhằm nâng cao năng lực hệ thống cảng biển và đường thủy của Campuchia.

Campuchia tìm “ông lớn” của Trung Quốc rót vốn: Hé lộ kế hoạch lớn với cảng biển- Ảnh 2.

Phái đoàn Campuchia làm việc với phía Trung Quốc hôm 14/8. Ảnh: MPWT

Chương trình trao đổi cũng tạo cơ hội để các quan chức Campuchia và đại diện khu vực tư nhân tìm hiểu sâu hơn về các công nghệ và phương pháp xây dựng hiện đại có thể được ứng dụng vào phát triển hạ tầng trong nước.

Theo Bộ Công trình Công cộng và Giao thông Vận tải Campuchia, CCTEB bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến việc tham gia các dự án đầu tư và phát triển hạ tầng đường thủy, cảng biển của Campuchia, phù hợp với định hướng phát triển của nước này.

Nếu được triển khai, hợp tác có thể giúp Campuchia tiếp cận thêm nguồn vốn đầu tư, công nghệ xây dựng và kinh nghiệm quốc tế trong quá trình mở rộng, hiện đại hóa hệ thống giao thông đường thủy và cảng biển.

Đây là lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với thương mại và logistics của Campuchia, khi đường thủy và cảng biển đảm nhận việc vận chuyển hàng hóa cũng như kết nối nước này với các thị trường quốc tế. Việc nâng cấp hạ tầng có thể góp phần cải thiện hiệu quả vận chuyển, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đầu tư và xây dựng, kế hoạch hợp tác cũng hướng tới chuyển giao kiến thức, công nghệ và đào tạo nhân lực, qua đó giúp đội ngũ địa phương tiếp cận các phương pháp quy hoạch, xây dựng và kỹ thuật hiện đại.

Cuộc gặp được phía Campuchia đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác tiềm năng với CCTEB trong lĩnh vực hạ tầng hàng hải.

CCTEB – doanh nghiệp đứng sau sân bay lớn nhất Campuchia

CCTEB không phải cái tên xa lạ tại Campuchia. Doanh nghiệp này từng đảm nhận xây dựng tòa nhà nhà ga hành khách của sân bay quốc tế Techo, dự án hạ tầng hàng không quy mô lớn của nước này.

Sân bay quốc tế Techo, nằm ở phía nam Phnom Penh, chính thức đi vào khai thác thương mại từ tháng 9/2025. Giai đoạn đầu của dự án có công suất khoảng 13 triệu hành khách mỗi năm, trong khi toàn bộ 3 giai đoạn được quy hoạch nâng công suất lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.

Việc CCTEB tham gia dự án Techo cho thấy doanh nghiệp Trung Quốc này đã có kinh nghiệm triển khai các công trình hạ tầng lớn tại Campuchia. Theo thông tin từ CCTEB, doanh nghiệp hiện có khoảng 30.000 nhân viên, 24 đơn vị thành viên lớn và đã triển khai hơn 1.000 dự án.

Trong lĩnh vực hàng hải, CCTEB hiện được Campuchia xem xét hợp tác để thúc đẩy đầu tư, huy động nguồn vốn và đưa công nghệ xây dựng vào các dự án cảng biển và đường thủy. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh Phnom Penh đang tìm cách tăng năng lực hạ tầng hàng hải và logistics.

Cùng thời điểm, cảng nước sâu Sihanoukville cũng đang tiếp tục được nghiên cứu mở rộng. Ngày 7/8, một đoàn công tác của Campuchia cùng Power China Kunming Engineering Cooperation Limited đã tới Sihanoukville Autonomous Port để tìm hiểu tiềm năng, hoạt động, tiến độ và kế hoạch phát triển của cảng.

Theo An An

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