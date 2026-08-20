Trung Quốc: Tổ chức hơn 40 bàn tiệc mừng con đỗ đại học, bữa tiệc bất ngờ trở thành thảm kịch khiến 5 người tử vong, 17 người bị thương
Niềm vui mừng con trúng tuyển đại học bất ngờ biến thành thảm kịch khi bức tường đổ sập giữa lúc gia đình đang tổ chức tiệc, khiến 5 người tử vong và 17 người bị thương.
Một bức tường chắn tại khu vực tổ chức tiệc ở huyện Trường Ninh, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, bất ngờ đổ sập trong chiều 18/8, khiến 5 người tử vong và 17 người bị thương. Trước đó, gia đình đã tổ chức hơn 40 bàn tiệc để mừng con trúng tuyển đại học.
Bức tường đổ sập khi mọi người đang dùng bữa
Theo Jiupai News, khoảng 17h30 ngày 18/8, vụ tai nạn đã xảy ra tại một gia đình ở làng Xinbao, thị trấn Đông Đế, huyện Trường Ninh.
Trước đó cùng ngày, gia đình tổ chức tiệc mừng con trúng tuyển đại học với hơn 40 bàn vào buổi trưa. Sau khi phần tiệc chính kết thúc, một số khách ra về. Đến buổi tối, chủ nhà tiếp tục mời người thân, hàng xóm và những người đã hỗ trợ tổ chức bữa tiệc ở lại dùng bữa.
Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa và gió lớn. Để che mưa, người dân dựng mái che tạm tại khu vực sân nhà. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, nước mưa tích tụ trên mái che tạo thêm tải trọng. Đồng thời, sức căng từ các dây buộc mái che tác động lên bức tường được sử dụng để cố định kết cấu này.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn và thức ăn bắt đầu được dọn lên, bức tường bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người ở khu vực bên dưới bị mắc kẹt.
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