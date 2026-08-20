Truyền thông quốc tế: Trung Quốc giành chiến thắng trước Elon Musk, nhưng Space X vẫn thống trị cuộc đua

Trang Interesting Engineering đưa tin với tiêu đề bài viết: “LandSpace của Trung Quốc đánh bại SpaceX với lần thu hồi tên lửa đẩy bằng thép không gỉ đầu tiên trên thế giới”.

Cụ thể, công ty LandSpace của Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa Zhuque-3 cao 66 mét lên quỹ đạo và thu hồi thẳng đứng tầng đầu tiên bằng thép không gỉ của nó tại tỉnh Cam Túc.

Chiến dịch này được ví như chiến thắng trong cuộc đua với Elon Musk. Đây là lần đầu tiên trên thế giới thu hồi thành công tên lửa đẩy bằng thép không gỉ sau khi phóng lên quỹ đạo. Trong khi đó, SpaceX đã chạy đua để hạ cánh tên lửa đẩy Super Heavy khổng lồ bằng thép không gỉ của mình, hiện đang chờ phê duyệt của cơ quan quản lý cho nỗ lực thu hồi trên quỹ đạo. LandSpace hiện là đơn vị thứ tư trên toàn cầu thu hồi được phương tiện phóng.

Theo hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã, vụ phóng diễn ra từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Cửu Quan ở sa mạc Gobi lúc 7 giờ 35 phút sáng ngày 19 tháng 8.

Sau khi đưa vệ tinh internet Honghu-3 vào quỹ đạo, tầng đầu tiên của tên lửa đã quay trở lại Trái đất. Nó đã hạ cánh thẳng đứng chính xác tại huyện Minqin, tỉnh Cam Túc - cách địa điểm phóng ở sa mạc Gobi khoảng 390 km về phía đông nam.

Thép trên bầu trời

Chỉ 8 tháng trước, nỗ lực đầu tiên của công ty đã kết thúc bằng một vụ nổ dữ dội ở độ cao 3km trên sa mạc khi động cơ hạ cánh không khởi động lại. Các kỹ sư đã dành những tháng tiếp theo để tháo dỡ hệ thống đo từ xa, lập trình lại trình tự đánh lửa và chuẩn bị thân máy bay thứ hai.

Ảnh: CGTN

Lần này, công ty đã thành công. Thành tựu này đưa LandSpace vào nhóm các công ty hàng đầu thế giới đã thu hồi thành công phương tiện phóng lên quỹ đạo. Nhóm này chỉ bao gồm bốn thực thể: SpaceX, Blue Origin, cơ quan vũ trụ quốc gia Trung Quốc và giờ là LandSpace.

Cột mốc này mang lại cho Trung Quốc lợi thế quan trọng trong cuộc chạy đua vũ trụ với Mỹ. Trung Quốc đang tham gia vào một cuộc đua tốc độ cao để xây dựng mạng lưới internet vệ tinh toàn cầu của riêng mình, được đặt tên là Guowang và Qianfan.

Được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Starlink, các chòm sao vệ tinh khổng lồ này đòi hỏi phải đưa hàng chục nghìn vệ tinh vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Nhưng Bắc Kinh đã phải đối mặt với một trở ngại lớn: thiếu năng lực phóng vệ tinh giá rẻ và có thể tái sử dụng.

Trong khi Starlink đã sử dụng tên lửa Falcon 9 có thể tái sử dụng để phóng hơn 10.000 vệ tinh hoạt động, mạng lưới vệ tinh của Trung Quốc lại chỉ dừng lại ở khoảng 200 vệ tinh. Nếu không có một phương tiện vận chuyển có thể tái sử dụng hiệu quả, việc mở rộng quy mô sẽ bất khả thi về mặt kinh tế.

Zhuque-3 có thể giúp thay đổi điều đó.

SpaceX vẫn thống trị cuộc đua

Zhuque-3 trở thành tên lửa quỹ đạo thứ hai của Trung Quốc thực hiện thành công việc thu hồi tầng đầu tiên, sau khi tên lửa Long March-10B thuộc sở hữu nhà nước thu hồi thành công lưới ngoài khơi hồi tháng 7.

Cùng thuộc phân khúc với Falcon 9 của SpaceX, cả hai tên lửa Trung Quốc đều có khả năng đưa vật thể nặng tương tự lên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Tên lửa Zhuque-3 có khả năng đưa 18 tấn lên quỹ đạo ở chế độ tái sử dụng. Tên lửa này cung cấp lực nâng chính xác mà Bắc Kinh cần để bắt đầu triển khai hàng loạt chòm sao vệ tinh của mình.

Ảnh: AdviceScout

LandSpace đã thiết kế Zhuque-3 với hai nâng cấp kỹ thuật quan trọng so với Falcon 9 của SpaceX: khung thân bằng thép không gỉ và hệ thống đẩy sử dụng hỗn hợp khí metan lỏng và oxy.

Việc thay thế hợp kim nhôm-lithium bằng thép không gỉ giúp tăng khả năng chịu nhiệt đồng thời có thể giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, việc sử dụng khí metan và oxy lỏng làm nhiên liệu cho tên lửa tạo ra quá trình đốt cháy sạch hơn so với hỗn hợp nhiên liệu gốc dầu hỏa của Falcon 9, giúp giảm lượng muội than trong động cơ và đơn giản hóa quá trình tân trang sau chuyến bay để tái sử dụng nhanh hơn.

Trang IE tiết lộ, tên lửa đẩy Zhuque-3 được thiết kế để bay tới 20 lần trong suốt vòng đời hoạt động. Để so sánh, SpaceX thường xuyên phóng tên lửa Falcon 9 khoảng 150 lần mỗi năm và thường xuyên tái sử dụng các tên lửa đẩy riêng lẻ cho hàng chục nhiệm vụ.

SpaceX đã chứng minh rằng khả năng tái sử dụng giúp giảm chi phí đưa con người vào không gian. Trung Quốc hiện đã chứng minh họ có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng thép không gỉ và nhiên liệu khí metan. Nhưng công ty của Musk đã có phạm vi hoạt động rộng lớn với hơn 12 triệu khách hàng đang hoạt động trên toàn thế giới, trở thành một người chơi thống trị trong lĩnh vực truyền thông vệ tinh toàn cầu.