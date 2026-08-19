Iran cảnh báo các nước vùng Vịnh không hỗ trợ quân đội Mỹ

Ngày 19/8, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh không hỗ trợ quân đội Mỹ trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Abdollahi nói các quốc gia ở bờ nam Vịnh Ba Tư từng tuyên bố sẽ không cho phép Washington sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành các hoạt động chống Iran “cần biết rằng không điều gì có thể thoát khỏi sự theo dõi của chúng tôi”.

(Ảnh minh hoạ)

Ông cho rằng việc một số căn cứ quân sự trong khu vực hiện có số lượng lớn máy bay quân sự Mỹ, đặc biệt là máy bay tiếp dầu trên không, khó có thể diễn ra mà chính quyền các nước sở tại không hay biết. “Chúng tôi cảnh báo rằng bất kỳ sự hỗ trợ hoặc tạo điều kiện nào dành cho quân đội Mỹ sẽ bị coi là sự tham gia cùng các lực lượng Mỹ”, Abdollahi nói.

Trong một diễn biến liên quan, Financial Times ngày 19/8 dẫn hai nguồn tin thân cận với chính quyền Iran cho biết Tehran có thể mở rộng mục tiêu tấn công sang các cơ sở quân sự Mỹ tại châu Âu nếu cuộc chiến tiếp tục leo thang.

Theo báo cáo, các cơ sở của Mỹ tại Bulgaria và Cyprus có thể nằm trong số những mục tiêu được Iran cân nhắc. Bulgaria gần đây cho phép Mỹ sử dụng căn cứ không quân Bezmer cho các máy bay tiếp dầu, trong khi Cyprus có căn cứ quân sự của Anh. Căn cứ này từng bị máy bay không người lái tấn công hồi tháng 3.

Một trong các nguồn tin cho biết lực lượng Iran cũng từng xem xét khả năng tấn công các tuyến cáp quang dưới biển tại eo biển Hormuz nếu xung đột mở rộng.

Cảnh báo của Iran được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến chưa đạt kết quả và đang đình trệ. Hiện chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy hai bên sẽ sớm nối lại đàm phán.

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các cuộc đàm phán với Tehran đã đổ vỡ, khiến tình trạng đối đầu giữa hai nước tiếp tục rơi vào thế bế tắc và căng thẳng.