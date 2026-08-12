Lạm phát Mỹ bất ngờ hạ nhiệt, Fed sẽ không tăng lãi suất?

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 7 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 3,5% của tháng 6. Đây là tháng thứ hai liên tiếp lạm phát giảm sau khi tăng mạnh trở lại hồi đầu năm.

Trong khi đó, lạm phát cơ bản - không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng vốn biến động mạnh - tăng 2,5% trong 12 tháng qua, giảm từ mức 2,6% của tháng trước. Tính theo tháng, chỉ số này chỉ tăng 0,2%, được giới phân tích đánh giá là mức tăng tương đối khiêm tốn.

Diễn biến trên phần nào làm dịu bớt lo ngại rằng lạm phát tại Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên sau nhiều tháng chịu tác động từ giá năng lượng tăng mạnh.

Một trong những yếu tố giúp lạm phát giảm trong tháng 7 là giá xăng đi xuống khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình tại Trung Đông có tiến triển. Giá xăng trong tháng 7 giảm 2,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, mặt hàng này vẫn cao hơn khoảng 25%.

Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, thị trường năng lượng toàn cầu liên tục biến động. Trong phần lớn tháng 7, triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giúp giá dầu và nhiên liệu hạ nhiệt. Dẫu vậy, những tuần gần đây, căng thẳng lại gia tăng khiến giá năng lượng bật tăng trở lại.

Theo Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình hiện vào khoảng 4 USD/gallon, giảm so với mức trên 4,5 USD/gallon hồi tháng 5 nhưng vẫn cao đáng kể so với khoảng 3 USD/gallon trước khi xung đột nổ ra.

Báo cáo lạm phát tháng 7 được Phố Wall đặc biệt quan tâm bởi Fed từng phát tín hiệu sẽ dựa nhiều vào dữ liệu này để đưa ra quyết định tại cuộc họp chính sách ngày 15-16/9.

Trong hơn 1 năm qua, Fed nhiều lần cho rằng lạm phát có thể quay về mục tiêu 2% mà không cần tiếp tục nâng lãi suất. Dẫu vậy, đà tăng giá trở lại trong nửa đầu năm đã khiến ngày càng nhiều quan chức chuyển sang quan điểm cần thắt chặt chính sách thêm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, sau khi báo cáo được công bố, thị trường đánh giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 9 lên 58%, tăng từ 54% ngay trước khi số liệu được công bố và 52% một ngày trước đó.

Simona Mocuta, chuyên gia kinh tế của State Street, nhận định báo cáo lần này có thể đủ để loại bỏ khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9.

Bà cho hay: "Dù Fed vẫn còn một báo cáo lạm phát nữa trước cuộc họp, những dữ liệu hiện tại đã đủ để đưa phương án tăng lãi suất trong tháng 9 ra khỏi bàn cân".

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng Fed chưa thể tuyên bố chiến thắng trước lạm phát.

Sau giai đoạn tăng vọt hậu Covid-19, lạm phát của Mỹ từng giảm xuống mức thấp nhất khoảng 2,3% vào đầu năm ngoái. Song, đà giảm sau đó bị đảo ngược khi các mức thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump khiến giá nhiều loại hàng hóa tăng trở lại.

Đầu năm nay, giới đầu tư từng kỳ vọng lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt. Nhưng chi phí năng lượng leo thang do xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá cả tăng trở lại trong mùa xuân.

Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư vào AI cũng tạo thêm sức ép lên nền kinh tế. Nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng điện toán tăng mạnh khiến giá vật liệu xây dựng, thiết bị và phần cứng phục vụ AI leo thang.

Điều Fed quan tâm nhất hiện nay không còn là biến động nhất thời của giá xăng, mà là liệu lạm phát cơ bản có tiếp tục giảm bền vững hay không.

Để đưa lạm phát về mục tiêu 2%, giá cả ở nhiều nhóm hàng và dịch vụ như nhà ở, vé máy bay hay bảo hiểm ôtô cũng cần tăng chậm lại, thay vì chỉ trông chờ vào việc giá năng lượng hạ nhiệt.

Một yếu tố khác là sức khỏe tài chính của người tiêu dùng Mỹ. Sau gần 5 năm liên tiếp chịu lạm phát cao, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu mệt mỏi vì chi phí sinh hoạt tăng, trong khi thị trường lao động cũng xuất hiện nhiều dấu hiệu bất ổn hơn trước.

Theo WSJ﻿