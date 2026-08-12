Kramatorsk nóng rực, Nga tuyên bố chỉ còn 7 km – Kiev nổ liên hoàn, một nước bất ngờ cử lực lượng đặc biệt tới Nga

Kramatorsk rực lửa, Nga tuyên bố chỉ còn 7 km

Đài TST (Nga) ngày 12/8 đưa tin, hướng Kramatorsk đang trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý trên chiến trường Donetsk. Theo các thông tin được phía Nga công bố ngày 12/8, lực lượng Nga tiếp tục tiến theo hướng Kramatorsk, trong đó Druzhkovka được xem là một trong những tuyến tiến quân quan trọng.

Phóng viên quân sự Pavel Kukushkin cho biết giao tranh đang diễn ra tại khu vực Alekseyevo-Druzhkovka, cũng như ở các khu vực phía đông và đông bắc địa điểm này. Theo ông, các đơn vị thuộc Quân đoàn Tình nguyện của Bộ Quốc phòng Nga đang vừa giao chiến vừa tiến về phía tây kênh Seversky Donets – Donbass.

"Khoảng cách từ các vị trí tiền phương của lực lượng xung kích Nga tới vùng ngoại ô phía đông Kramatorsk hiện chỉ còn khoảng 7 km", Kukushkin nói.

Chiến trường Kramatorsk đang trở nên khốc liệt hơn. Ảnh: Aljazeera

Đây là dấu hiệu cho thấy sức ép lên tuyến phòng thủ phía đông Kramatorsk đang tăng lên đáng kể. Thành phố này cùng Slavyansk từ lâu giữ vai trò quan trọng trong hệ thống phòng thủ và hậu cần của Ukraine tại phần còn lại của Donetsk do Kiev kiểm soát.

Song song với hướng Kramatorsk, lực lượng Nga cũng đẩy nhanh đà tiến về phía Dobropolye. Kukushkin tuyên bố quân Nga đã củng cố vị trí tại khu vực ngoại ô thành phố. Đà tiến đồng thời về Druzhkovka và Dobropolye, theo cách đánh giá của nguồn tin Nga, có thể tạo ra thế bán bao vây đối với cả Kramatorsk và Slavyansk.

Ở các khu vực khác, giao tranh cũng tiếp tục diễn biến mạnh. Tại tỉnh Kharkov, Cụm quân "Phương Bắc" của Nga tuyên bố đã kiểm soát Shcherbakovka, qua đó mở rộng vùng kiểm soát dọc biên giới và tạo bàn đạp cho các hoạt động tiếp theo về hướng Kazachya Lopan. Khu vực này nằm trên trục M-20/E-105, tuyến đường ngắn kết nối với Kharkov.

Tại Zaporozhye, lực lượng Nga thông báo kiểm soát Novoye Pole, nằm cách quốc lộ N-15 khoảng 7 km. Theo phóng viên quân sự Yevgeny Poddubny, bước tiến này giúp Cụm quân "Phương Đông" mở rộng khu vực kiểm soát về phía bắc Kommunarovka và tạo điều kiện tiếp tục tiến dọc khu vực giáp ranh giữa Zaporozhye và Dnepropetrovsk.

Thủ đô Kiev và Zaporozhye hứng chịu nhiều đợt tấn công. Ảnh: ABC News

Nổ liên hoàn ở Kiev, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo nóng

Trong lúc mặt trận trên bộ nóng lên, nhiều vụ nổ lớn cũng được ghi nhận tại Kiev và Zaporozhye trong đêm. Các hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những đám cháy lớn xuất hiện sau các đợt tập kích.

Khoảng 0h30, người dân tại khu vực Kiev bắt đầu chia sẻ hình ảnh về một đám cháy dữ dội ở khu vực bị đánh trúng. Dữ liệu vệ tinh của NASA cũng ghi nhận các điểm cháy lớn tại khu công nghiệp ở tỉnh Kiev.

Sáng 11/8, Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin về kết quả của đợt tập kích ban đêm, cho biết quân đội Nga đã đánh vào ba mục tiêu tại Kiev và Zaporozhye mà Moscow nói là được sử dụng phục vụ Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Tại Kiev, một trong các mục tiêu là nhà ga hàng hóa của "Nova Poshta". Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối các mặt hàng lưỡng dụng, trong đó có linh kiện phục vụ việc lắp ráp máy bay không người lái.

Mục tiêu thứ hai là trung tâm vận tải – logistics "Kiev-3", thuộc tổ hợp văn phòng và kho bãi "Sun Park" có diện tích khoảng 50.000 m². Phía Nga cho biết UAV tấn công được lưu trữ tại cơ sở này.

Tại Zaporozhye, mục tiêu thứ ba là nhà máy luyện kim "Zaporizhstal", một trong những cơ sở sản xuất thép tấm lớn trong khu vực. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sản phẩm của nhà máy được sử dụng để xây dựng công sự và bọc giáp cho phương tiện quân sự.

Các đợt tập kích tại Zaporozhye cũng gây ra nhiều đám cháy lớn. Một số thông tin cho biết các cơ sở năng lượng bị đánh trúng, khiến một phần thành phố mất điện. Nhà máy "Zaporizhstal" cũng được ghi nhận xảy ra hỏa hoạn sau đợt tấn công.

Như vậy, trong khi các mũi tiến công trên bộ tiếp tục gây sức ép lên tuyến phòng thủ của Ukraine, Nga đồng thời duy trì các đòn đánh vào hậu cần, kho bãi và cơ sở công nghiệp mà Moscow cho rằng có liên quan trực tiếp tới hoạt động quân sự của Kiev.

Uzbekistan cử lực lượng đặc biệt tới Nga sau cuộc tấn công của Ukraine. Ảnh: Britannica

Một nước bất ngờ cử lực lượng đặc biệt tới Nga, lý do là gì?

Giữa lúc chiến sự leo thang, một diễn biến khác bất ngờ thu hút sự chú ý tại Nga. Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev đã ra lệnh cử một lực lượng đặc biệt từ Tashkent tới Nizhnekamsk sau vụ tấn công bằng UAV gây thương vong nghiêm trọng tại thành phố này.

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp Uzbekistan, lực lượng đặc biệt nói trên gồm đại diện của nhiều bộ và cơ quan nhà nước, được giao nhiệm vụ xử lý hậu quả liên quan tới các công dân Uzbekistan bị ảnh hưởng trong vụ tấn công.

Cơ quan này cho biết 8 công dân Uzbekistan làm việc tại một công trường xây dựng ở Nizhnekamsk đã thiệt mạng. Một số người khác bị thương với mức độ khác nhau và được đưa tới các cơ sở y tế.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Mirziyoyev, lực lượng đặc biệt phải bảo đảm mọi hỗ trợ cần thiết cho những người bị thương, đồng thời tổ chức đưa thi thể các nạn nhân về Uzbekistan bằng một chuyến bay đặc biệt để tiến hành các thủ tục mai táng.

Gia đình những người thiệt mạng cũng sẽ được hỗ trợ. Sau khi hoàn tất giám định pháp y và các thủ tục cần thiết tại Nga, thi thể các công dân Uzbekistan sẽ được đưa về nước.

Vụ tấn công bằng UAV tại Nizhnekamsk xảy ra sáng 11/8. Theo thông tin trong bài, tổng cộng 13 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Việc Uzbekistan nhanh chóng cử lực lượng đặc biệt tới Nga cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc cũng như số lượng công dân nước này nằm trong nhóm thương vong.