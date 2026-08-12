Ông Putin: Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây bắt giữ các tàu thương mại

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các thủy thủ trên tàu tuần dương tên lửa Varyag của Hạm đội Thái Bình Dương, ngày 12/8/2026.

"Nếu những kế hoạch này được thực hiện, chúng ta sẽ phải đáp trả tương xứng", Tổng thống Putin nói với các thủy thủ trên tàu tuần dương tên lửa Varyag, soái hạm của Hạm đội Thái Bình Dương.

“Vấn đề không chỉ nằm ở những khu vực tàu Nga có thể bị bắt giữ, mà là bất cứ nơi nào chúng ta cho là cần thiết và phù hợp - bất cứ nơi nào, kể cả trong khu vực trách nhiệm của Hạm đội Thái Bình Dương", nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Tổng thống Putin đồng thời lưu ý, các thủy thủ đặc biệt chú ý đến vấn đề này.

"Chỉ thị liên quan đã được ban hành cho Bộ Quốc phòng, và Bộ Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương đã được thông báo về điều đó. Vì vậy, tôi sẽ chờ đợi các đề xuất liên quan.

Trong khi Nga hướng tới việc tăng cường an ninh quốc gia, chúng ta vẫn sẵn sàng tìm kiếm những thỏa hiệp cùng có lợi với các nước láng giềng và bạn bè. Chúng ta sẵn sàng làm điều đó trên cơ sở tôn trọng lợi ích chung", ông Putin nhấn mạnh.