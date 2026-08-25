Dùng 11 tài khoản thao túng cổ phiếu suốt 8 tháng, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng, cấm giao dịch chứng khoán 3 năm

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (mã CAR).

Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra, ngày 22/8, UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt ông Võ Bình Nguyên (Địa chỉ: 1910-B chung cư Central Point Building, số 219 Trung Kính, phường Trung Hòa, Thành phố Hà Nội) số tiền 1,5 tỷ đồng do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 13/7/2022 đến 31/3/2023, ông Võ Bình Nguyên đã sử dụng 11 tài khoản chứng khoán, liên tục thực hiện mua, bán cổ phiếu CAR nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, qua đó thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt.

Kết quả kiểm tra, tính toán khoản thu trái pháp luật có được từ hành vi vi phạm cho thấy không có khoản thu trái pháp luật.

Bên cạnh việc xử phạt hành chính, UBCKNN áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối với ông Võ Bình Nguyên gồm cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026; đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 26/8/2026.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, UBCKNN đã xử phạt 9 cá nhân, tổ chức về hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, dẫn đến hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Các cá nhân, tổ chức gồm bà Nguyễn Khánh Thủy, bà Đỗ Thị Bích Liên, bà Kiều Thị Ngoan, bà Nguyễn Thu Trang, bà Hoàng Thảo Dung, bà Trần Thị Thanh Nga, bà Cấn Thị Việt Trinh và CTCP Fibo Invest.

Theo UBCKNN, các cá nhân, tổ chức này đã cho ông Võ Bình Nguyên mượn tài khoản chứng khoán để giao dịch, dẫn đến hành vi thao túng cổ phiếu CAR trong giai đoạn từ 13/7/2022 đến 31/3/2023.

Với hành vi trên, các cá nhân, tổ chức bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 9 tháng. Đồng thời, UBCKNN áp dụng biện pháp cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định trong thời hạn 2 năm.