Vinhomes nhân đôi vốn điều lệ, vượt 82.000 tỷ đồng sau đợt chia cổ tức “khủng”

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 của CTCP Vinhomes (HoSE: VHM).

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp bất động sản này tăng gấp đôi, lên hơn 82.100 tỷ đồng.

Trước đó, Vinhomes chốt ngày 7/8 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Doanh nghiệp phát hành hơn 4,1 tỷ cổ phiếu mới theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025. Thời gian dự kiến chuyển giao số cổ phiếu mới cho cổ đông là trước ngày 15/9.

Theo báo cáo kết quả phát hành, toàn bộ hơn 4,1 tỷ cổ phiếu đã được phân phối cho 34.021 cổ đông. Đợt phát hành không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Sau khi hoàn tất, số lượng cổ phiếu VHM đang lưu hành tăng từ hơn 4,1 tỷ đơn vị lên hơn 8,2 tỷ đơn vị. Tương ứng, vốn điều lệ của Vinhomes tăng từ hơn 41.074 tỷ đồng lên khoảng 82.148 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2026 đạt hơn 52.000 tỷ đồng, tăng gần 380% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao tại các đại dự án, đồng thời giúp doanh nghiệp hoàn thành khoảng 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.