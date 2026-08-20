Nộp ngân sách hàng trăm tỷ năm 2025: Những "tên tuổi" hàng đầu ngành dịch vụ tài chính gọi tên ai?

Năm 2025 là một năm kinh doanh khởi sắc với nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Cùng với lợi nhuận cải thiện, dữ liệu VNTAX 2026 cũng cho thấy mức thực nộp ngân sách của nhiều doanh nghiệp trong nhóm tăng so với năm trước.

F88 nộp ngân sách 496 tỷ đồng, tăng 14%. EVF tăng mạnh nhất nhóm, từ 114 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 84%. FE Credit và HD Saison cũng ghi nhận số thực nộp năm 2025 tăng so với năm trước lần lượt 36% và 20%, vượt 400 tỷ đồng.

Tài chính tiêu dùng trở lại

Theo Vietnam Consumer Finance Report 2026 của FiinResearch, thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi nhu cầu tín dụng tiêu dùng dồi dào. Dẫn đầu là các ngân hàng, với tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với các công ty tài chính.

Các công ty tài chính ghi nhận kết quả hoạt động tốt hơn so với hai năm trước, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn ở mức tương đối vừa phải so với toàn hệ thống, do ngành này tiếp tục ưu tiên chất lượng danh mục đầu tư, hiệu quả thu hồi nợ và lợi nhuận bền vững sau chu kỳ nợ xấu gia tăng năm 2023-2024.

Cơ cấu sản phẩm tiếp tục thay đổi, với thẻ tín dụng và các khoản vay mua hàng tiêu dùng lâu bền chiếm thị phần ngày càng tăng khi các công ty tài chính giảm bớt rủi ro từ các khoản vay tiền mặt để chuyển sang các sản phẩm bền vững hơn.

Tỷ lệ nợ xấu và chi phí tín dụng giảm đáng kể so với mức đỉnh gần đây, báo hiệu sự kết thúc của chu kỳ thanh lọc nợ xấu hậu COVID.

Lợi nhuận đã phục hồi mạnh mẽ trên diện rộng, được thúc đẩy bởi việc giảm bớt gánh nặng trích lập dự phòng, tối ưu hóa chi phí vốn và liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động.

Ví dụ như, FE Credit năm 2025 đạt lợi nhuận trước thuế 611 tỷ đồng, tăng 19% và đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có lãi. Hay HD Saison cũng có một năm tăng trưởng khi lợi nhuận trước thuế vượt 1.390 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 22.070 tỷ đồng, tăng 21%.

F88 và thị trường cầm đồ gần 270.000 tỷ đồng

F88 là một trường hợp khác biệt. Hoạt động chính của doanh nghiệp là dịch vụ cầm đồ, tập trung vào các khoản vay có tài sản bảo đảm. Khác với FE Credit hay HD Saison, F88 không hoạt động theo mô hình công ty tài chính được cấp phép như một tổ chức tín dụng.

Theo báo cáo của SHS Research dẫn dữ liệu FiinGroup, thị trường cầm đồ Việt Nam năm 2025 có quy mô khoảng 268.000 tỷ đồng với gần 25.000 đơn vị đăng ký kinh doanh.

Tại thời điểm cuối năm 2025, có 1.354 cửa hàng cầm đồ thế hệ mới thuộc 10 doanh nghiệp kinh doanh, với quy mô dư nợ ước tính 9.200 tỷ đồng, chiếm 3,5% thị phần toàn thị trường.

Trong phân khúc này, F88 đã tạo ra khoảng cách lớn với phần còn lại. Cuối năm 2025, doanh nghiệp có khoảng 950 phòng giao dịch và dư nợ 7.216 tỷ đồng, tương đương 78% dư nợ của toàn bộ phân khúc cầm đồ hiện đại. Tuy nhiên, nếu đặt trên toàn bộ thị trường cầm đồ, thị phần của F88 mới khoảng 2,7%.

Theo SHS, câu chuyện đầu tư đối với F88 là trong môi trường ngành phân mảnh, F88 đang có ưu thế vượt trội để hợp nhất thị trường và đang gia tăng thị phần với tốc độ vượt xa tăng trưởng ngành.﻿

Cùng với việc mở rộng hệ thống, quy mô cho vay của F88 tăng nhanh. Giai đoạn 2019-2025, SHS Research ghi nhận dư nợ của doanh nghiệp tăng bình quân khoảng 60% mỗi năm.

F88 cũng đang tìm thêm nguồn thu ngoài hoạt động cho vay. Doanh nghiệp mở rộng sang bảo hiểm và các sản phẩm tài chính khác, đồng thời đặt mục tiêu nâng thị phần cho vay cầm đồ lên 5% vào năm 2030.

EVF: Từ tài chính ngành điện sang cho vay đa ngành

EVF cũng có một câu chuyện riêng. EVF hoạt động theo mô hình công ty tài chính tổng hợp và tập trung chủ yếu vào khách hàng doanh nghiệp, thay vì tín dụng tiêu dùng cá nhân.

Đến giữa năm 2026, khoảng 93% dư nợ của EVF thuộc về khách hàng doanh nghiệp, trong khi khách hàng cá nhân chỉ chiếm khoảng 3%.

Theo báo cáo của TCBS, sau khi EVN thoái toàn bộ vốn năm 2020, EVF chuyển dần sang mô hình cho vay đa ngành.

Danh mục hiện nay của EVF tập trung cao vào bất động sản và xây dựng — hai ngành này chiếm khoảng 34% dư nợ (bất động sản khoảng 18%, xây dựng khoảng 16%), trong khi cho vay sản xuất và phân phối điện — mảng gắn với gốc gác ngành điện — chỉ còn khoảng 12%.

Năm 2025, EVF đạt một cột mốc mới. Lợi nhuận trước thuế lần đầu vượt 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 1.104 tỷ đồng, tăng 57% so với năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 31%, trong khi dư nợ cho vay cuối năm đạt khoảng 61.745 tỷ đồng, tăng gần 32%.

Sang năm 2026, quy mô tiếp tục mở rộng. Đến cuối quý 2/2026, dư nợ cho vay khách hàng đạt 67.200 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 699 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm.

Triển vọng năm 2026

Theo Vietnam Report, nửa đầu năm 2026, thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục biến động dưới tác động của bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ và quá trình tái phân bổ dòng vốn quốc tế. Các nền kinh tế có nền tảng vĩ mô ổn định có nhiều cơ hội hơn trong việc phát triển thị trường vốn, trong đó có Việt Nam.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, mô hình cung ứng vốn chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng đang đối mặt với nhiều giới hạn khi tỷ lệ dư nợ tín dụng/GDP ở mức cao, tăng trưởng tín dụng vượt tốc độ tăng huy động vốn, yêu cầu về an toàn vốn ngày càng khắt khe. Trong bối cảnh đó, các định chế tài chính phi ngân hàng tiếp tục khẳng định vai trò trong việc đa dạng hóa nguồn cung vốn cho nền kinh tế.

Các công ty tài chính tiêu dùng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng của khu vực hộ gia đình.

Ngoài ra, triển vọng dài hạn của thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam được hỗ trợ bởi sự hoàn thiện nhanh chóng của khung pháp lý, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, tốc độ gia tăng thu nhập và nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Trong khi đó, dư địa của F88 nằm ở một thị trường cầm đồ hiện đại còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ so với phần truyền thống, cùng kế hoạch mở rộng sản phẩm ngoài cho vay.

Với EVF, theo TCBS, nửa cuối năm, đà mở rộng dư nợ và nền lãi suất cho vay đã tái định giá là điểm tựa cho thu nhập lãi, trong khi mô hình vận hành tinh gọn giữ chi phí ở mức thấp.

Điểm cần chú ý là chi phí vốn — khi lãi suất liên ngân hàng còn ở vùng cao — và hệ số an toàn vốn 11,2% ràng buộc tốc độ mở rộng; việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận 2025 và phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 nhằm nới dư địa này﻿.