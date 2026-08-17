Liên tiếp trong nhóm dẫn đầu nộp ngân sách, TCBS khẳng định dấu ấn của một “ông lớn” thị trường vốn

Trong danh sách 10 công ty chứng khoán đóng góp ngân sách Nhà nước lớn nhất năm 2026, dựa trên số liệu thực nộp trong năm tài chính 2025, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiếp tục góp mặt ở nhóm dẫn đầu. Đây không phải là một hiện tượng nhất thời mà là thành tựu được TCBS duy trì trong nhiều năm.

Ba năm liên tiếp nằm trong nhóm đầu

Trong ba năm liên tiếp 2023-2025, TCBS đều nằm trong nhóm 3 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất, với số tiền tăng mạnh qua từng năm. Riêng năm 2025, mức nộp của TCBS tăng 47% so với năm trước, tương ứng mức tăng tuyệt đối 760 tỷ đồng – lớn nhất trong nhóm 15 công ty chứng khoán có mức đóng góp ngân sách cao nhất.

Nếu nhìn rộng hơn, đây là một trong những chỉ dấu cho thấy vị thế của TCBS đã thay đổi đáng kể trong hệ thống công ty chứng khoán Việt Nam: từ một CTCK có thế mạnh riêng biệt trong lĩnh vực trái phiếu và ngân hàng đầu tư, TCBS đang trở thành một định chế tài chính có ảnh hưởng ngày càng lớn tới nhiều mắt xích của thị trường vốn.

Điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện của TCBS không nằm ở một con số riêng lẻ, mà ở tính liên tục. Trong 2 năm 2024-2025, TCBS đã nộp tổng cộng gần 4.000 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước.

Con số này đáng chú ý bởi hoạt động của công ty chứng khoán có đặc thù khác nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ hay bất động sản. Một phần đáng kể dòng tiền thuế của các công ty chứng khoán đến từ quy mô giao dịch, thu nhập của nhà đầu tư, hoạt động tự doanh, môi giới, cho vay ký quỹ, tư vấn phát hành và các dịch vụ trên thị trường vốn.

Vì vậy, việc một công ty chứng khoán liên tục nằm trong nhóm đầu về số thực nộp ngân sách không chỉ phản ánh khả năng tạo lợi nhuận của chính doanh nghiệp, mà còn phần nào cho thấy quy mô hoạt động và mức độ tham gia của doanh nghiệp đó vào thị trường tài chính.

Nền tảng quan trọng nhất giúp TCBS duy trì vị trí này là hiệu quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2024, TCBS đạt doanh thu hoạt động 7.615 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.802 tỷ đồng. Sang năm 2025, doanh thu hoạt động tăng 47,3%, lên 11.217 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục 7.109 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước.

Đặc biệt, 2025 là năm thứ 7 liên tiếp công ty có lợi nhuận trước thuế lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam. Đến cuối năm, tổng tài sản đạt 80.632 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Lượng khách hàng đạt hơn 1,2 triệu trong bối cảnh công ty đẩy mạnh chiến lược số hóa và tự chủ nguồn mở tài khoản.

Những con số này cho thấy câu chuyện của TCBS không chỉ đơn thuần là tăng trưởng lợi nhuận. CTCK này đang mở rộng đồng thời cả quy mô tài sản, tệp khách hàng, năng lực vốn và hệ thống sản phẩm. Đây cũng là lời khẳng định cho vị thế ngày càng lớn của TCBS trên thị trường chứng khoán.

Mô hình khác biệt, không chỉ là một công ty môi giới

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, có thể chưa thấy hết tầm ảnh hưởng của TCBS. Mô hình kinh doanh của công ty được xây dựng theo hướng khá khác biệt so với nhiều công ty chứng khoán truyền thống, tập trung mạnh vào quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư, trái phiếu, cho vay ký quỹ và các sản phẩm đầu tư trên nền tảng công nghệ.

Trong quý 2/2026, TCBS tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ở nhiều mảng kinh doanh cốt lõi. Công ty giữ vị trí số 1 về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với khoảng 48% thị phần nếu không bao gồm trái phiếu ngân hàng. Trên thị trường cổ phiếu, TCBS đứng Top 3 về thị phần môi giới trên HoSE với 9,4% và Top 2 trên HNX với 9,0%.

Đáng chú ý, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đến cuối tháng 6/2026 đã vượt 51.500 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ và thuộc nhóm cao nhất thị trường. Riêng trong quý 2, thu nhập từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ. Những con số phản ánh sự hiện diện nhiều tầng của TCBS trên thị trường vốn.

Ở phía khách hàng doanh nghiệp, công ty tham gia tư vấn, phát hành và phân phối các sản phẩm huy động vốn. Ở phía nhà đầu tư, TCBS cung cấp môi giới, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, quản lý tài sản và các giải pháp đầu tư. Ở giữa hai phía là hệ thống công nghệ và nguồn vốn giúp kết nối dòng tiền.

Một lợi thế khác của TCBS là mối liên kết với hệ sinh thái Techcombank. TCBS được phát triển như một mắt xích trong hệ sinh thái tài chính của Techcombank, qua đó có khả năng tiếp cận một lượng lớn khách hàng, dữ liệu và nhu cầu tài chính. Chính TCBS cũng xác định hệ sinh thái tài chính – ngân hàng – bảo hiểm của Techcombank là một trong những yếu tố hỗ trợ năng lực cạnh tranh của công ty.

Điều này tạo ra một mô hình khác biệt so với những công ty chứng khoán chủ yếu cạnh tranh bằng thị phần môi giới. Một khách hàng có thể bắt đầu từ tài khoản ngân hàng, sau đó tiếp cận các sản phẩm đầu tư, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, cổ phiếu hay các giải pháp quản lý tài sản. Khi tài sản tài chính của khách hàng tăng lên, nhu cầu quản lý và phân bổ tài sản cũng mở rộng theo.

TCBS vì vậy có cơ hội tham gia sâu hơn vào “ví tài chính” của khách hàng, thay vì chỉ kiếm doanh thu từ mỗi giao dịch cổ phiếu. Đây chính là yếu tố làm nên tầm ảnh hưởng của TCBS, không chỉ hưởng lợi khi thị trường chứng khoán tăng trưởng, mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình luân chuyển vốn giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Vị thế của TCBS càng được củng cố sau khi công ty IPO và chính thức niêm yết trên HoSE vào tháng 10/2025 với mã TCX. Sau IPO, TCBS trở thành công ty chứng khoán có vốn chủ sở hữu lớn nhất thị trường. Cuối năm 2025, công ty ghi nhận ROE 16,7% và ROA 8,4%, thuộc nhóm hiệu quả sử dụng vốn cao trên thị trường.

TCBS cũng nằm trong Top 20 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất HoSE. Điều này tạo ra một câu chuyện thú vị: một công ty chứng khoán trước đây vốn ít được công chúng chú ý bằng các ngân hàng hay doanh nghiệp tiêu dùng, nay đã trở thành một đại diện có quy mô vốn hóa tương đương nhiều tập đoàn lớn trên thị trường.

Có thể nói, TCBS đang đi qua một quá trình chuyển đổi quan trọng. Nếu giai đoạn đầu, thương hiệu TCBS gắn khá chặt với trái phiếu doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư, thì hiện nay phạm vi hoạt động đã rộng hơn rất nhiều. Công ty đang cạnh tranh trực tiếp ở môi giới, margin, quản lý tài sản, sản phẩm đầu tư và công nghệ.

Từ một công ty chứng khoán nổi bật trong mảng trái phiếu, TCBS đang trở thành một trong những trung tâm lớn kết nối dòng tiền, tài sản và nhu cầu huy động vốn của nền kinh tế. Và khi doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô khách hàng, vốn, công nghệ và sản phẩm, ảnh hưởng của TCBS đối với ngành chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ còn lớn hơn nữa trong những năm tới.