Thị trường chứng khoán Việt Nam 2026: Nghịch lý định giá & Cơ hội đầu tư

Trước thềm hội thảo C2C – Connecting to Customers ngày 18.08.2026 với chủ đề "HDBank: Sẵn sàng chào đón chu kỳ mới" do HSC phối hợp với HDB tổ chức, bà Vũ Thị Thu Thủy - Giám đốc Thông tin & Nhận định thị trường, Khối Khách hàng cá nhân HSC - đã chia sẻ góc nhìn về xu hướng dòng tiền và cơ hội đầu tư tại nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Thưa bà Thủy, với chủ đề "Nghịch lý định giá" của thị trường chứng khoán năm 2026, dưới góc độ phân tích dữ liệu, bà đánh giá thế nào về mặt bằng định giá chung hiện tại?

Bà Vũ Thị Thu Thủy: Theo tôi, nghịch lý thể hiện ở sự phân hóa giữa điều kiện vĩ mô đang tăng trưởng tốt, các doanh nghiệp cũng có mức tăng trưởng mạnh mẽ trong Q2.2026 cũng như dự báo 2026 nhưng giá cổ phiếu lại không có diễn biến thuận lợi tương ứng. Trong Q2.2026 vừa rồi, nhiều ngành đã có mức tăng trưởng lợi nhuận 2, thậm chí là 3 con số so với cùng kỳ 2025, nhờ các chính sách vĩ mô hỗ trợ và các nỗ lực phục hồi lợi nhuận cốt lõi của các doanh nghiệp. Dữ liệu cho thấy đa số các ngành trong Vnindex đều chứng kiến mức tăng trưởng vượt và vượt xa so với dự báo của HSC cho riêng Q2, 6 tháng (1H) và cả năm tài chính 2026.

Tăng trưởng và mức độ hoàn thành kế hoạch Q2.2026 - các ngành trong danh mục cổ phiếu HSC có khuyến nghị.

Tuy vậy, đa số cổ phiếu trên thị trường lại không có mức tăng giá tương ứng với mức tăng lợi nhuận, nhiều cổ phiếu đang nằm ở vùng đáy sự kiện thuế quan tháng 4.2025. Các chỉ báo tâm lý thị trường như độ rộng thị trường (market breadth) trong dài hạn – số cổ phiếu trên thị trường nằm trên đường MA200 (trung bình động 200 ngày giao dịch) cũng đã giảm về những vùng "đáy" của thị trường, xuống dưới vùng "thuế quan tháng 4.2025" và tiệm cận vùng "Covid tháng 3.2020".

Tỷ lệ số cổ phiếu trên thị trường nằm trên MA200, 31.7.2026. Nguồn: Fireant, Amibroker, HSC tổng hợp

Chính vì thế, mặt bằng định giá chung của thị trường hiện đang ở mức tương đối thấp so với trung bình lịch sử. Không tính "bộ ba Vingroup", định giá P/E của phần còn lại trên thị trường đang ở vùng rất thấp, chỉ 10 lần, tương đương mức dưới 2 lần độ lệch chuẩn (-2SD). Vùng định giá này cung cấp một biên an toàn (margin of safety) hợp lý để xem xét chiến lược phân bổ tài sản trung và dài hạn. Đồng thời, mức lợi suất đầu tư (earning yield) 10% cũng là ngưỡng hấp dẫn so sánh với với gửi tiết kiệm và các loại hình tài sản khác.

PE thị trường 31.7.2026, loại trừ VIC-VHM-VRE so sánh với lịch sử PE trung bình 5 năm trước. Nguồn: Fiinpro, HSC tổng hợp

Đối với ngành ngân hàng, nghịch lý này có đang tồn tại không và định giá hiện tại có đang ở vùng hấp dẫn?

Bà Vũ Thị Thu Thủy: Dữ liệu tính chung cả ngành ngân hàng, bao gồm các ngân hàng mà HSC có khuyến nghị, cho thấy mức tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế trừ lợi ích cổ đông thiểu số (NPATMI) Q2.2026 đạt 27% so với cùng kỳ 2025, tương ứng đạt 111% dự báo Q2 và 50% dự báo cả năm tài chính 2026 của HSC. Các chỉ tiêu khác cũng cho thấy kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng đang duy trì sự ổn định, bám sát các mục tiêu điều hành của Ngân hàng Nhà nước và kế hoạch Đại hội cổ đông của các ngân hàng.

Tăng trưởng tốt nhưng giá cổ phiếu hầu đi ngang hoặc giảm so với đầu năm nên định giá chung toàn ngành và nhiều ngân hàng đã lui về vùng rất hấp dẫn. Phổ biến các ngân hàng có mức định giá thấp hơn 30% so với mức định giá đỉnh trong lịch sử 5 năm qua. Sự phân kỳ giữa hiệu quả hoạt động (tăng trưởng lợi nhuận) và định giá thị trường (P/B suy giảm) phần lớn đến từ tâm lý e ngại rủi ro của dòng tiền ngắn hạn. Sự chênh lệch này đang tạo ra một khoảng trống định giá đáng chú ý đối với nhóm cổ phiếu đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

Định giá các ngân hàng so với lịch sử trung bình 5 năm trước (dữ liệu 27.7.2026). Nguồn: Fiinpro, HSC tổng hợp

Trong hội thảo C2C sắp tới, HDBank (Mã CK: HDB) là ngân hàng tiêu điểm. Bà có thể chia sẻ góc nhìn về vị thế của HDBank trong bối cảnh ngành hiện tại?

Bà Vũ Thị Thu Thủy: Xét về hiệu quả hoạt động trong chu kỳ vừa qua, HDBank là một trong những tổ chức tín dụng duy trì được tốc độ tăng trưởng và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức cao và ổn định nhiều năm trong hệ thống.

Điểm đáng lưu tâm ở giai đoạn hiện tại là HDBank đang có sự chuyển dịch chiến lược để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Định hướng này tập trung vào việc chuẩn hóa quốc tế: đẩy mạnh tích hợp các tiêu chuẩn ESG, nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn Basel quốc tế và số hóa toàn diện quy trình vận hành. Định giá hiện tại, kết hợp với các bước đi chiến lược nhằm thu hút dòng vốn quốc tế, là những biến số quan trọng cần được phân tích sâu hơn để đánh giá đúng tiềm năng của HDBank trong giai đoạn tới.

Xin cảm ơn bà về những phân tích khách quan và chuyên sâu!

Để giúp nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết hơn về triển vọng các hoạt động kinh doanh cũng như định hướng chiến lược của HDBank, các khách mời là lãnh đạo HDBank bao gồm ông Đàm Thế Thái – Phó Tổng giám đốc HDBank, ông Trần Hoài Phương – Giám đốc ngân hàng doanh nghiệp HDBank, ông Vũ Hữu Điền – Chủ tịch HĐQT chứng khoán HDS và chuyên gia phân tích của HSC sẽ phối hợp giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư trong Hội thảo C2C với chủ đề "HDBank: Sẵn sàng chào đón chu kỳ mới" được HSC tổ chức vào 15h30 ngày 18.8.2026 tới đây.

Nhà đầu tư đăng ký tham dự Hội thảo tại: https://one.hsc.com.vn/sp/events/HDBank-san-sang-don-chu-ky-tang-truong-moi

Mở tài khoản đầu tư tại HSC trong 3 phút tại đây: https://register.hsc.com.vn/