Một doanh nghiệp cao su chuẩn bị chốt ngày thưởng cổ phiếu tỷ lệ 300%

CTCP Cao su Tây Ninh (mã: TRC) mới đây thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày 16/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng.

Với tỷ lệ thực hiện 300% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), Cao su Tây Ninh dự kiến phát hành thêm 90 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn phát hành được trích từ quỹ đầu tư phát triển theo số liệu trên BCTC kiểm toán riêng 2025. Sau phát hành, Cao su Tây Ninh dự kiến nâng vốn điều lệ gấp 4 lần, lên 1.200 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện là cổ đông chi phối với tỷ lệ sở hữu 60% vốn điều lệ Cao su Tây Ninh, sẽ nhận về 54 triệu cổ phiếu TRC trong đợt phát hành này.

Theo tìm hiểu, Cao su Tây Ninh tiền thân là Nông trường Quốc doanh Cao su Tây Ninh được cổ phần hóa vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực trồng, khai thác và chế biến mủ cao su, đồng thời sản xuất các sản phẩm từ gỗ cao su.

Về kết quả kinh doanh quý 2/2026, TRC ghi nhận doanh thu thuần đạt 127, tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu, xuống còn 84,38 tỷ đồng, lợi nhuận gộp vẫn tăng 3% lên 43 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 31,3% lên 33,6%.

Khấu trừ các khoản chi phí, Cao su Tây Ninh ghi nhận lợi nhuận khác lên tới 9 tỷ đồng, cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ năm trước. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 46 tỷ đồng, tăng 23%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ công ty con Công ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS, nơi lợi nhuận sau thuế tăng thêm khoảng 8,5 tỷ đồng nhờ sản lượng tiêu thụ cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần đạt 402 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 153 tỷ đồng, tăng 36%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng 35% so với mức 105 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.