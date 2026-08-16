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Bidiphar chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

| | Thị trường chứng khoán

Ngày 28/8/2026 tới đây, Bidiphar sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%.

Công ty Cổ phần Dược - Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar, MCL: DBD, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Theo đó, Bidiphar sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 28/8/2026.

Với hơn 94,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bidiphar sẽ phải chi gần 189 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Ngày thanh toán dự kiến 1/10/2026.

Bidiphar chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: DBD

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Bidiphar ghi nhận doanh thu thuần gần 471,7 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 225,4 tỷ đồng, giảm 7%.

Trong kỳ, Bidiphar còn thu về hơn 10,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 106% so với cùng kỳ; lãi trong công ty liên kết cũng tăng từ 3,6 tỷ đồng lên gần 8,7 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Bidiphar báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 89,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Bidiphar mang về doanh thu thuần gần 919,8 tỷ đồng, tăng hơn 4 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 169,5 tỷ đồng, giảm 1,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của Bidiphar đạt mức gần 2.809,9 tỷ đồng, tăng 8,2% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 45%, lên mức 530,8 tỷ đồng và chiếm 18,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, khoản tài sản dở dang dài hạn ghi nhận hơn 621,9 tỷ đồng, tăng 15,1% so với đầu năm và chiếm 22,1% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn hơn 520,8 tỷ đồng, chiếm 18,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 1.072,9 tỷ đồng, tăng 24,7% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 257 tỷ đồng, chiếm 24% tổng nợ; phải trả người bán ngắn hạn gần 224,2 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng nợ.

Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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