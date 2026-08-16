Giá vàng giằng co trong 1 tháng qua: Từ đỉnh 147,6 triệu xuống đáy 135 triệu đồng/lượng và liên tiếp phục hồi, tiếp theo sẽ đi về đâu?

Ảnh minh họa, nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo biểu đồ giá vàng SJC giai đoạn 16/7-16/8/2026, giá bán ra đạt mức cao nhất 147,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào cũng lên tới 144,6 triệu đồng/lượng vào khoảng ngày 22/7.

Đây là vùng giá cao nhất được ghi nhận trong một tháng qua. Tuy nhiên, mặt bằng này không duy trì lâu khi thị trường nhanh chóng bước vào nhịp điều chỉnh mạnh.

Chỉ sau vài phiên, giá vàng SJC giảm sâu. Giá mua vào rơi xuống 135 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trên biểu đồ, trong khi giá bán ra có thời điểm xuống 139 triệu đồng/lượng vào khoảng ngày 24/7.

So với đỉnh, giá mua vào đã giảm 9,6 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 6,6%; giá bán ra giảm 8,6 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 5,8%.

Đáng chú ý, đây cũng là giai đoạn giá vàng biến động rất mạnh khi chỉ trong vài phiên, giá mua vào từ vùng trên 140 triệu đồng/lượng lao xuống 135 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng SJC trong tháng qua. Dữ liệu: Bảo Tín Mạnh Hải.

Sau khi tạo đáy, giá vàng SJC dần hồi phục. Đến ngày 16/8, giá mua vào ở khoảng 141 triệu đồng/lượng, bán ra 144 triệu đồng/lượng, theo đúng mức thể hiện trên biểu đồ. Mặt bằng này cũng phù hợp với giá SJC phổ biến trên thị trường hiện nay.

Như vậy, từ đáy 135 triệu đồng/lượng, giá mua vào đã phục hồi 6 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 4,4%. Ở chiều bán, giá cũng tăng 5 triệu đồng/lượng so với đáy.

Dù vậy, giá vàng hiện vẫn thấp hơn đỉnh tháng khoảng 3,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Điều này cho thấy sau cú điều chỉnh mạnh cuối tháng 7, vàng SJC đã lấy lại phần lớn đà giảm nhưng vẫn chưa trở lại vùng giá kỷ lục của tháng.

Tính riêng trong một tháng, giá vàng SJC đang cho thấy một nhịp biến động hình chữ V khá rõ: từ vùng 147,6 triệu đồng/lượng lao xuống 139 triệu đồng/lượng ở chiều bán, chạm đáy rồi hồi phục lên 144 triệu đồng/lượng hiện nay.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên cuối tuần. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Chia sẻ với VTC News, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), cho rằng giá vàng trong ngắn hạn vẫn có thể biến động mạnh, với các nhịp tăng giảm đan xen khi thị trường cần thời gian hấp thụ thông tin mới và tái cân bằng cung cầu sau giai đoạn điều chỉnh rồi phục hồi nhanh.

Ở trung hạn, vàng vẫn giữ vai trò là tài sản phòng thủ và bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, đà tăng khó diễn ra theo một chiều, mà thị trường có thể chuyển sang trạng thái tích lũy, phân hóa và phản ánh nhiều hơn các yếu tố nền tảng.

Với nhà đầu tư dài hạn, chuyên gia khuyến nghị không mua đuổi theo tâm lý thị trường hoặc dồn vốn vào vàng. Nếu có nhu cầu tích lũy, nên giải ngân từng phần và duy trì tỷ trọng vàng hợp lý trong danh mục. Người đang nắm giữ vàng cũng nên quyết định mua thêm hay bán ra dựa trên mục tiêu tài chính và cơ cấu tài sản tổng thể, thay vì phản ứng trước những biến động ngắn hạn.

TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, dự báo giá vàng có thể giảm về khoảng 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn, trước khi hồi phục lên 4.200 USD/ounce vào cuối năm 2026 và hướng tới 4.500 USD/ounce trong năm 2027.

Theo ông Hiếu, áp lực lên vàng đến từ chi phí cơ hội gia tăng khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, khiến một tài sản không tạo dòng tiền như vàng kém hấp dẫn hơn. Trong khi đó, chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed cũng hỗ trợ đồng USD, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Với những người mua vàng ở vùng đỉnh và đang thua lỗ, ông Hiếu khuyến nghị không nên bán tháo vì tâm lý hoảng loạn nếu chưa cần tiền. Theo dự báo của ông, vàng vẫn có khả năng phục hồi trong 10-12 tháng tới





