Hóa chất Đức Giang bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao

Ảnh minh họa: DGC

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (MCK: DGC, sàn HoSE) vừa có thông báo gửi Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Nghị quyết HĐQT, Hóa chất Đức Giang đã bổ nhiệm ông Phạm Duy Tùng- Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của DGC trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 13/8/2026.

Theo bản cung cấp thông tin, ông Tùng hiện sở hữu 95.858 cổ phiếu DGC, tương đương 0,02% vốn điều lệ. Ngoài vị trí tại Hóa chất Đức Giang, ông Tùng còn đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang và Giám đốc Công ty CP Khách sạn Rue du Charbon.

Được biết, ông Phạm Duy Tùng mới được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc DGC vào tháng 6/2026.

Hóa chất Đức Giang cũng bổ nhiệm ông Võ Thăng Long giữ chức Phó Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông Long sinh năm 1984, hiện không sở hữu cổ phiếu DGC và đang giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang-doanh nghiệp do DGC sở hữu 100% vốn. Ông Võ Thăng Long được biết đến là con rể ông Đào Hữu Huyền- cựu Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang.

Cũng ở cấp điều hành, ông Đào Đức Mạnh được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Xuất nhập khẩu DGC với nhiệm kỳ 5 năm. Ông Mạnh mới được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bầu bổ sung vào HĐQT tại phiên họp ngày 13/8.

Hiện, ông Đào Đức Mạnh sở hữu 87.636 cổ phiếu DGC, tương đương khoảng 0,02% vốn điều lệ.

Ông Đỗ Văn Đông - Phó phòng Dự án, được bầu bổ sung vào HĐQT và sẽ đảm nhiệm chức vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 13/8/2026.

Ở chiều ngược lại, kể từ ngày 13/8/2026, ông Lưu Bách Đạt không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của DGC; ông Phùng Trọng Tú không giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Ông Lưu Bách Đạt và ông Phùng Trọng Tú bị miễn nhiệm theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, ông Lưu Bách Đạt bị Cơ quan CSĐT-Bộ Công an khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lưu Bách Đạt được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc của Hóa chất Đức Giang thay ông Đào Hữu Duy Anh kể từ ngày 3/3/2025. Được biết, ông Lưu Bách Đạt sinh năm 1983, có trình độ Kỹ sư hóa; trước khi được bổ nhiệm, ông Đạt giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Cùng tội gây ô nhiễm môi trường, cơ quan chức năng cũng khởi tố ông Phùng Trọng Tú- Phó Tổng Giám đốc DGC. Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Trung- Thành viên HĐQT DGC, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.