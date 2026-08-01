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Giám đốc cấp cao Dragon Capital: Nhà đầu tư không hoảng loạn bán tháo sẽ có "phần thưởng" xứng đáng

| | Thị trường chứng khoán

Giám đốc cấp cao Dragon Capital: Nhà đầu tư không hoảng loạn bán tháo sẽ có "phần thưởng" xứng đáng

Với diễn biến hiện tại, sự sụt giảm của danh mục đến từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn nội tại.

Chứng khoán liên tục sụt giảm khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái thua lỗ, danh mục đầu tư cũng chịu áp lực đáng kể.

Chia sẻ về tình trạng NAV sụt giảm của quỹ DCDS tại Investor Day với chủ đề “Đầu tư khi có nhiều biến số”, ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn Giám đốc Cao cấp Chứng khoán Dragon Capital cho biết đây luôn là vấn đề khiến đội ngũ quản lý quỹ phải đặc biệt quan tâm, nhất là khi DCDS hiện có hơn 75.000 nhà đầu tư.

Theo ông Tuấn, mỗi khi quỹ ghi nhận thua lỗ, Dragon Capital đều đánh giá lại nguyên nhân để rút kinh nghiệm và cải thiện hiệu suất. Đây là quá trình được thực hiện thường xuyên, ngay cả trong những giai đoạn quỹ đạt kết quả tốt, nhằm tìm kiếm những điểm có thể làm tốt hơn.

Với diễn biến hiện tại, sự sụt giảm của danh mục đến từ nhiều nguyên nhân, cả khách quan lẫn nội tại. Trong đó, môi trường lãi suất tăng nhanh hơn kỳ vọng, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP 10%, là một trong những trở ngại chính đối với các tài sản tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán.

Chúng ta đang gánh một mức thuế vô hình. Tất cả mọi người, ngay cả những người không đi vay, thực ra vẫn bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi lãi suất cao ”, ông Tuấn nói.

Theo ông, trong một nền kinh tế, nếu lãi suất giảm, chi phí vốn được hạ xuống, hoạt động kinh tế có điều kiện tăng trưởng mạnh hơn và về dài hạn nhiều nhóm đối tượng đều được hưởng lợi. Do đó, diễn biến lãi suất sẽ tiếp tục là một yếu tố quan trọng đối với thị trường.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng việc đầu tư chứng khoán trải qua những giai đoạn thua lỗ là điều bình thường. Nhà đầu tư cần chuẩn bị tâm lý cho những chu kỳ như vậy thay vì kỳ vọng thị trường luôn tăng.

Dẫn lại câu nói của Jensen Huang, nhà sáng lập NVIDIA, ông Tuấn nhấn mạnh “siêu năng lực lớn nhất” của một nhà đầu tư là khả năng chịu đựng những thử thách và nỗi đau kéo dài. Theo ông, giai đoạn thua lỗ hiện tại chính là phép thử đối với sự kiên trì, kiên nhẫn và kiên định của nhà đầu tư.

Nếu chúng ta không hoảng loạn, không bán tháo thì khi thị trường có sóng quay trở lại, chúng ta sẽ là người được phần thưởng xứng đáng” , ông Tuấn chia sẻ.

Nhìn lại hơn 20 năm qua, ông cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều đợt điều chỉnh mạnh, có những giai đoạn giảm 15-20%, thậm chí 40-58%. Tuy nhiên, sau các chu kỳ giảm sâu đều xuất hiện những giai đoạn phục hồi mạnh và thị trường vượt qua các đỉnh cũ.

Theo số liệu được ông Tuấn dẫn trong phần trình bày, mức giảm trung bình của các đợt điều chỉnh khoảng 33%, trong khi mức tăng trung bình của thị trường sau các đợt phục hồi có thể trên 90%.

Vì vậy, dù không thể dự báo thị trường sẽ tăng hay giảm trong 1-3 tháng tới khi còn nhiều biến số, ông Tuấn cho rằng nếu nhìn trong khung thời gian 1-2 năm, giai đoạn hiện tại có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cho dài hạn.

Thời điểm hiện tại là một cơ hội rất lớn để chúng ta có thể đầu tư tích lũy cho tương lai” , ông Tuấn nhận định.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

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