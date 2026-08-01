VinFast có động thái mới tại quốc gia đông dân thứ 4 thế giới

Ngày 15/8, VinFast và Gowa Motor Group, tập đoàn ô tô uy tín của Indonesia với kinh nghiệm phân phối và kinh doanh đa dạng thương hiệu ô tô, công bố ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) chiến lược nhằm thành lập liên doanh phát triển mạng lưới đại lý ô tô điện VinFast tại Indonesia.

Hợp tác đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của VinFast tại một trong những thị trường xe điện giàu tiềm năng nhất Đông Nam Á, góp phần đưa các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm sở hữu xe điện của VinFast đến gần hơn với người tiêu dùng xứ vạn đảo.

Theo MOU, VinFast và Gowa Motor Group sẽ cùng thành lập liên doanh để phát triển hệ thống đại lý VinFast trên toàn Indonesia, với mục tiêu xây dựng tối thiểu 30 showroom và trung tâm dịch vụ.

Hợp tác thể hiện cam kết lâu dài và định hướng đồng hành chiến lược của hai bên trong quá trình phát triển thị trường xe điện tại Indonesia. Việc Gowa Motor Group lựa chọn hợp tác với hãng xe điện đến từ Việt Nam cũng phản ánh niềm tin vào tầm nhìn, năng lực và tiềm năng phát triển dài hạn của hệ sinh thái xe điện VinFast.

Mạng lưới mới sẽ là nền tảng quan trọng trong định hướng phát triển lâu dài của VinFast tại Indonesia, cung cấp các mẫu ô tô điện cùng dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng và chăm sóc khách hàng theo tiêu chuẩn toàn cầu. Hợp tác cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu bổ sung hơn 150 showroom mới của VinFast trong thời gian tới, bên cạnh hơn 40 showroom hiện có trên toàn quốc.

Thỏa thuận với Gowa Motor Group tiếp tục khẳng định định hướng của VinFast trong việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu tại từng thị trường nhằm mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang giao thông xanh tại Indonesia.

Gowa Motor Group là tập đoàn phân phối ô tô uy tín tại Indonesia, sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong việc kinh doanh và phát triển nhiều thương hiệu ô tô thuộc đa dạng phân khúc. Hoạt động của Gowa Motor Group trải rộng trên các lĩnh vực phân phối ô tô, vận hành hệ thống đại lý, kinh doanh xe du lịch và xe thương mại, cùng mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương. Với chuyên môn trong lĩnh vực ô tô, năng lực vận hành và kinh nghiệm thị trường, Gowa Motor Group được kỳ vọng sẽ trở thành đối tác chiến lược của VinFast trong việc mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao trải nghiệm sở hữu và thúc đẩy phổ cập xe điện tại Indonesia.

Ông Antonio Zara, Tổng Giám đốc VinFast Đông Nam Á, cho biết: “ Gowa Motor Group là doanh nghiệp ô tô uy tín tại Indonesia với nhiều kinh nghiệm phân phối các thương hiệu ô tô. Chúng tôi tin tưởng sự kết hợp giữa năng lực phát triển sản phẩm, công nghệ tiên tiến và hệ sinh thái xe điện toàn diện của VinFast với sự am hiểu thị trường, mạng lưới trong ngành ô tô và kinh nghiệm vận hành của Gowa Motor Group sẽ tạo nền tảng vững chắc để mở rộng sự hiện diện của VinFast tại Indonesia. Quan trọng hơn, hợp tác này sẽ góp phần mang đến cho khách hàng Indonesia trải nghiệm sở hữu xe điện ngày càng thuận tiện, toàn diện và chất lượng ”.

Ông Sadikin Aksa, Ủy viên Hội đồng Quản trị Gowa Motor Group, cho biết: " Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn của thị trường xe điện Indonesia cũng như tin tưởng vào tầm nhìn dài hạn của VinFast. Hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh doanh cho cả hai bên mà còn thể hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Indonesia. Với kinh nghiệm phân phối nhiều thương hiệu ô tô cùng mạng lưới đã được thiết lập tại Indonesia, Gowa Motor Group mong muốn đồng hành cùng VinFast để đưa các giải pháp di chuyển bền vững và dịch vụ chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng trên khắp cả nước ”.

Indonesia hiện là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược phát triển toàn cầu của VinFast. Chỉ sau thời gian ngắn gia nhập thị trường, VinFast đã liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, đưa vào vận hành nhà máy tại Subang, đồng thời xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện thông qua mạng lưới đối tác chiến lược, bao gồm đơn vị phát triển hạ tầng sạc V-Green, dịch vụ vận tải thuần điện GSM, các tổ chức tài chính, ngân hàng, đối tác xưởng dịch vụ và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Thông qua chiến lược kết hợp giữa năng lực sản xuất, hệ sinh thái toàn diện và mạng lưới đối tác, VinFast đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu xe điện dẫn đầu tại Indonesia cũng như khu vực Đông Nam Á.