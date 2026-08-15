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Vietjet 'rót' thêm 250 tỷ đồng vào Galaxy Pay

| | Thị trường chứng khoán

Vietjet 'rót' thêm 250 tỷ đồng vào Galaxy Pay nhằm đầu tư hệ thống internet vệ tinh (Starlink) phục vụ hoạt động của công ty.

CTCP Hàng không Vietjet (mã: VJC, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc tăng vốn góp thêm 250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Galaxy Pay (Galaxy Pay). Qua đó, VJC nâng tổng vốn góp tại Galaxy Paylên 300 tỷ đồng.

Vietjet cho biết, việc tăng vốn góp vào Galaxy Pay nhằm đầu tư hệ thống internet vệ tinh (Starlink) phục vụ hoạt động của công ty.

Vietjet 'rót' thêm 250 tỷ đồng vào Galaxy Pay- Ảnh 1.

Ảnh: Galaxy Holdings

Galaxy Pay được thành lập vào tháng 7/2020 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng và hiện do Vietjet sở hữu 100% vốn. Bà Hồ Ngọc Yến Phương là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Galaxy Pay đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc tại Vietjet.

Galaxy Pay tự giới thiệu là nền tảng công nghệ tài chính cung cấp các giải pháp thanh toán cho cá nhân và doanh nghiệp, gồm cổng thanh toán, ví điện tử, POS, SoftPOS và SmartPOS.

Công ty từng vận hành ví điện tử cùng tên nhưng đã đổi thương hiệu thành SkyPay từ đầu năm 2026. Hiện SkyPay được tích hợp vào hệ sinh thái của Vietjet.

Vietjet vừa qua công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.499 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ. Lũy kế sáu tháng đầu năm, doanh thu đạt 51.536 tỷ đồng, tăng 44% và hoàn thành 59,4% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế quý II đạt 349 tỷ đồng. Lũy kế sáu tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 1.372 tỷ đồng, hoàn thành 64,5% kế hoạch năm.

Đến ngày 30/06/2026, tổng tài sản Vietjet đạt 149.093 tỷ đồng; tỷ lệ nợ vay ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,37 lần và chỉ số thanh khoản 1,36 lần.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, Vietjet vận chuyển lần lượt hơn 6,2 triệu hành khách trên gần 33.000 chuyến bay và hơn 13,4 triệu hành khách trên 72.000 chuyến bay; sản lượng hàng hóa đạt gần 41.000 tấn.

Vietjet hiện khai thác 213 đường bay, gồm 46 đường bay nội địa và 167 đường bay quốc tế. Trong sáu tháng đầu năm, hãng tiếp tục mở các đường bay mới tới Trung Quốc, Sri Lanka, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, mở rộng hiện diện tại Nam Á, Trung Á và đặc biệt là châu Âu.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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