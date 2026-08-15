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Quỹ vàng lớn nhất thế giới mua gần 3 tạ vàng

| | Thị trường chứng khoán

Quỹ vàng lớn nhất thế giới mua gần 3 tạ vàng

Động thái mua vào của SPDR Gold Trust diễn ra cùng thời điểm giá vàng thế giới phục hồi.

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust đã mua ròng 0,29 tấn vàng trong phiên 14/8, nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên khoảng 1.023,53 tấn.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi quỹ bất ngờ bán ròng 2,57 tấn vàng trong phiên 13/8, qua đó chấm dứt chuỗi 7 phiên mua ròng liên tiếp trước đó.

Quỹ vàng lớn nhất thế giới mua gần 3 tạ vàng- Ảnh 1.

Đà mua vào của SPDR Gold Trust diễn ra cùng thời điểm giá vàng thế giới phục hồi. Trong phiên 14/8, giá vàng tăng khoảng 0,6% lên 4.377 USD/ounce, lấy lại một phần mức giảm của những phiên trước đó.

Thực tế, đà tăng của giá vàng trong phiên cuối tuần được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thận trọng hơn với việc tiếp tục tăng lãi suất, sau loạt dữ liệu kinh tế kém tích cực.

Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 7 của Mỹ giảm 0,6% so với tháng trước, trái ngược dự báo tăng 0,1%. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 8 của Đại học Michigan cũng giảm xuống 51 điểm, từ mức 55,2 điểm trước đó.

Trước đó, CPI tháng 7 cho tín hiệu hạ nhiệt, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) không thay đổi so với tháng trước. Chuỗi dữ liệu này khiến xác suất thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống gần 29%, từ khoảng 34% vào tối thứ Năm.

Kỳ vọng Fed bớt “diều hâu” gây áp lực lên đồng USD, qua đó hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý phần nào bị hạn chế khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn neo quanh 4,7%.

Một yếu tố khác được thị trường theo dõi sát là giá dầu. Dầu WTI tăng lên khoảng 82,78 USD/thùng, trong khi Brent giao dịch quanh 88,45 USD/thùng. Giá năng lượng đi lên làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể quay trở lại, khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed vẫn còn nhiều bất định.

Về mặt kỹ thuật, vùng 4.416-4.482 USD/ounce đang là kháng cự gần của vàng giao ngay. Nếu vượt qua khu vực này, giá có thể hướng tới mốc 4.503 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng 4.311 USD/ounce được xem là hỗ trợ gần, trước các mốc sâu hơn quanh 4.196 USD và 4.136 USD/ounce.﻿

Dương Ngọc

Nhịp sống thị trường

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