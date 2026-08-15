Khối ngoại thẳng tay "xả hàng" cổ phiếu Việt Nam, giá trị bán ròng hơn 2.000 tỷ trong tuần 10-14/8

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch nhiều biến động khi phiên mở cửa tuần ghi nhận lực cầu tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và Vingroup. Lực cầu tiếp tục được duy trì trong hai phiên tiếp theo giúp chỉ số chung nhanh chóng chinh phục lại vùng điểm 1.790. Mặc dù vậy, hai phiên cuối tuần lại ghi nhận áp lực bán chốt lời ngắn hạn bất ngờ gia tăng mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết tuần, VN-Index giảm 38,98 điểm (-2,2%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.729,08 điểm.

Khối ngoại trong tuần qua quay trở lại bán ròng. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 2.122 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.189 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 37 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 30 tỷ đồng trên sàn UPCoM.﻿

Thống kê theo các mã chứng khoán, VHM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 850 tỷ đồng, tiếp đến là TCB (-702 tỷ đồng) và VIC (-551 tỷ đồng). FPT và ACB lần lượt bị bán ròng 294 tỷ đồng và 248 tỷ đồng. Các mã còn lại gồm SHB (-198 tỷ đồng), VRE (-170 tỷ đồng), VPB (-151 tỷ đồng) và HPG (-149 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, VIX dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị 278 tỷ đồng, theo sau là SSI (267 tỷ đồng) và GEX (252 tỷ đồng). Các mã LPB (238 tỷ đồng) và VNM (210 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, FRT được mua ròng 136 tỷ đồng.