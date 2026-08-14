“Ông chủ” của 7.000 cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh, An Khang… kiếm bao nhiêu tiền mỗi ngày?

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm với doanh thu đạt 111.394 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm. Ước tính bình quân mỗi ngày, “đại gia” bán lẻ này thu về khoảng 525 tỷ đồng.

Về cơ cấu doanh thu, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Chuỗi TGDĐ, DMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh)ghi nhận doanh thu đạt 75.200 tỷ đồng trong 7 tháng (kênh online chiếm 13%), tăng 29% so với cùng kỳ. Tăng trưởng trên tất cả các chuỗi và nhóm sản phẩm chính, với động lực chủ yếu từ tăng trưởng của hàng hiện hữu (SSSG) đạt 30%.:

Toàn bộ các chuỗi tại Việt Nam ghi nhận tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở cửa hàng mới, trong đó Topzone có kết quả tốt nhất nhờ doanh thu các sản phẩm Apple tăng 48% so với cùng kỳ. Các ngành hàng chính ghi nhận doanh thu tăng trưởng 15%-55% YoY.

Với mảng Tài chính tiêu dùng và dịch vụ tiện ích , Doanh thu từ mua trả chậm tăng 47% so với cùng kỳ, với tỷ trọng doanh thu từ trả chậm chiếm 38%. Tổng giá trị dịch vụ thanh toán tiện ích & đại lý ngân hàng lên tới 65 nghìn tỷ đồng đến từ 43 triệu giao dịch.

Với Thợ Điện Máy Xanh, doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ, với doanh thu ngoài DMX chiếm 11%.

Với Super App & Online, doanh thu đạt 9.600 tỷ đồng chiếm 13% tổng doanh thu DMX với 19 triệu thành viên Super App (tăng 1 triệu thành viên so với đầu năm).

Với Erablue (Indonesia), doanh thu đạt 2.228 tỷ IDR, tăng 89% YoY, với 102 cửa hàng mở mới sau bảy tháng 2026 và đạt mức tăng trưởng cửa hàng hiện hữu là 15%.

Trong 7 tháng đầu năm, Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) ghi nhận doanh thu 33.900 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ hai ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và FMCG. BHX đã mở 819 cửa hàng trong bảy tháng 2026. Nhóm cửa hàng này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí kho vận.

An Khang ghi nhận doanh thu bảy tháng 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Chuỗi tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng tới mục tiêu đóng góp lợi nhuận cho Tập đoàn trong cả năm.

AvaKids doanh thu bảy tháng 2026 đi ngang so với cùng kỳ, trong bối cảnh chuỗi tập trung tối ưu chi phí.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư đầu tháng 8, ông Vũ Đăng Linh - Tổng giám đốc MWG kỳ vọng doanh thu của Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng tiếp theo và tập đoàn có khả năng vượt kế hoạch doanh thu năm.

“Với kết quả 6 tháng đầu năm, chúng tôi tự tin có thể hoàn thành mục tiêu lợi nhuận 9.200 tỷ đồng sớm hơn khoảng 2-3 tháng so với kế hoạch ban đầu", ông Linh nói.

Tính đến cuối tháng 7, hệ thống của MWG có tổng cộng hơn 7.100 điểm bán, bao gồm 1.005 cửa hàng Thế Giới Di Động, 2.002 cửa hàng Điện Máy Xanh, 3.378 cửa hàng Bách Hóa Xanh, 420 cửa hàng An Khang, 95 cửa hàng AvaKids và 283 cửa hàng EraBlue.