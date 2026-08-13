Tổng giá trị cổ phần của Masan tại MCH, MSR, MML, WinCommerce và Techcombank lớn cỡ nào?

Trên thị trường chứng khoán, có một “nghịch lý” định giá thường gặp khi vốn hóa của tập đoàn mẹ thấp hơn so với tổng giá trị phần sở hữu tại các đơn vị thành viên. Một trong những ví dụ điển hình là trường hợp của Masan (MSN).

Tại ngày 12/8/2026, vốn hóa Masan vào khoảng 98.000 tỷ đồng, con số chỉ tương đương 55% vốn hóa của công ty con là Masan Consumer (MCH). Theo BCTC hợp nhất quý 2/2026, Masan nắm hơn 66% tỷ lệ lợi tích tại MCH. Như vậy, chỉ riêng giá trị cổ phần mà Masan sở hữu tại công ty con này đã vượt xa vốn hóa của tập đoàn mẹ.

Nếu tính thêm một số công ty con khác như Masan High-Tech Materials (MSR), Masan Meatlife (MML), WinCommerce (WCM) và đơn vị liên kết Techcombank (TCB), sự chênh lệch còn lớn hơn rất nhiều. Theo ước tính tại ngày 12/8, tổng giá trị phần sở hữu của Masan tại MCH, MSR, MML, TCB và WCM lên đến hơn 273.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần vốn hóa của tập đoàn.

Hiện tượng vốn hóa của Masan thấp hơn tổng giá trị kỳ vọng hoặc giá trị phần sở hữu tại các công ty được gọi là chiết khấu tập đoàn đa ngành. Thị trường thường định giá các tập đoàn sở hữu nhiều mảng khác nhau (trường hợp của Masan là tiêu dùng, bán lẻ, khoáng sản, thịt...) thấp hơn tổng giá trị nếu đem tách rời từng mảng, do ngại về chi phí quản lý tầng trung và sự minh bạch.

Bên cạnh đó, gánh nặng từ công ty con chưa tối ưu. Một số mảng kinh doanh trong hệ sinh thái cần thời gian dài đầu tư lớn (như chuỗi bán lẻ WinCommerce hay mảng đạm thịt Masan MEATLife) từng chịu lỗ hoặc chưa đạt biên lợi nhuận kỳ vọng, khiến nhà đầu tư e ngại khi đánh giá toàn tập đoàn.

Một yếu tố nữa là áp lực nợ vay hợp nhất. Tập đoàn mẹ thường đứng ra gánh các khoản nợ vay lớn để tài trợ vốn và M&A cho các công ty thành viên, làm giảm sức hấp dẫn ngắn hạn của cổ phiếu mẹ trên sàn.

Ngoài ra, thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng (Free-float) cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Lượng cổ phiếu trôi nổi hoặc dòng tiền tập trung vào từng cổ phiếu thành viên có sự lệch pha, khiến giá trị thị trường của công ty con bị đẩy lên cao theo cung - cầu ngắn hạn trong khi công ty mẹ chưa được định giá lại tương xứng.

Nhìn chung, chiết khấu định giá tập đoàn đa ngành là một hiện tượng phổ biến trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, mức chiết khấu sâu như trường hợp của Masan khá hiếm gặp. Đây có lẽ là lý do mà CEO Masan Danny Le nói rằng “cổ phiếu MSN đang bị định giá thấp hơn con số thực tế khoảng 60%” tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 cách đây 4 tháng.

Ông Danny cho rằng ban lãnh đạo "chưa kể đầy đủ về hành trình và chiến lược phục vụ người tiêu dùng của toàn hệ sinh thái Masan". Do đó, tập đoàn này sẽ tập trung đẩy mạnh mô hình kết nối tất cả mảng kinh doanh một cách bền chặt hơn, từ đó giúp thị trường hiểu và phản ánh hết tiềm năng của toàn bộ phận.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Masan ghi nhận lãi cao kỷ lục, với lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) trong quý 2/2026 đạt 3.800 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Masan đạt lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số là 5.773 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Riêng trong quý 2 vừa qua, Masan đạt doanh thu thuần 28.118 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ. Dựa trên kết quả đã đạt được và đà tăng trưởng dự kiến tiếp tục trong nửa cuối năm, Masan đề xuất nâng kế hoạch năm 2026 lên 98.000 - 105.000 tỷ đồng doanh thu và 10.000 - 11.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Agriseco kỳ vọng mảng hàng tiêu dùng–bán lẻ của Masan tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số trong H2/2026, được hỗ trợ bởi mức bán lẻ hàng hóa cả nước 7T/2026 tháng tăng 13,1% so với cùng kỳ và WCM bám sát kế hoạch mở mới năm 2026, với hơn 90% cửa hàng mở mới có EBITDA dương.

Bên cạnh đó, MSR được kỳ vọng tiếp tục đóng góp tích cực khi giá APT Vonfram quốc tế dù giảm hơn 30% từ đầu năm vẫn cao hơn 40–70% svck, trong khi giá đồng duy trì tại vùng cao nhiều năm. Bộ phận phân tích này kỳ vọng LNST của Masan có thể sẽ duy trì tăng trưởng từ 25-40% trong nửa sau của năm 2026.